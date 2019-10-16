Hürser Tekinoktay: Kulübün menfaatine olacaksa koalisyon yapabiliriz

Son 1 yılda 3’üncü seçimin yapılacağını ifade eden Hürser Tekinoktay, “1’inci yılda 3’üncü seçime gidiyoruz. Yeni nesillere aktaracağımız önemli tecrübeler olacaktır. Enteresan bir periyot yaşadık. Geçen yıl transfer döneminin ardından problemler çıktı. Bunu hepimiz gözlemledik. Ciddi anlamda finansal ve futbol olarak çöküşe soktu bizi. Ekonomik olarak kötü dönemden geçerken bir kulübün 1 yıl içinde 3 seçim yapması normal değil. Bu kadar basit çözüme gidilmemesini söyledik. Herkesin 6-9 ay hazırlandığı bir seçim olması gereken bir süreçti” şeklinde konuştu.

"Dibe yaklaşan bir takım gördük"

Finansal ve sportif anlamda zor dönemde görevden kaçmayacaklarını belirten Tekinoktay, “Dibe yaklaşan bir takım gördük. Finansal ve sportif olarak zorlandığı bir dönemde görevden kaçmadık, kaçamazdık. Başkanın istifa kararını aldığı ilk günde burada olduğumuzu, Beşiktaş'ın sahipsiz kalmayacağını söyledik ve seçime hazırlanmaya başladık. Herkesin ilk gün seçime girmesi lazımdı. Herkesin biz buradayız demesi gerekiyordu. Sahaya sahip çıkmak için hepimizin girmesi lazımdı. Bizim geçmişle değil gelecek 20 yılın dizaynını yaparak bir ittifakla seçime girmemiz daha iyi olurdu. Renkler siyah beyaz değil, mavi kırmızı olsa kendimizi ABD seçiminde sanacağız. 5 ay maaş alamayan çalışanlar var. Seçime harcayacağımız parayı, parasını veremediğimiz Pepe’ye verip takımda kalmasını sağlayabilirdik. Finansal durumlar kötü. Diğer 3 adayın 19 yılın temsilcilerin hesap sorma taahhütleri başlıyor. Biz muhalefet olarak görevimizi yaptık. Sahte üyeleri tespit ettik. Borçların matematiksel olarak sürdürülebilir olmadığını söyledik. Bizim karşımıza konulan model sadece bankaya gitmek oldu. Pazartesi ödemeler var deniyor. Pazartesi günü 3.5 milyar TL’yi kasaya koyabilirim. Biz de 50 yıllık temlik yapar parayı kasaya koyarız. Üretim modeli yok, tüketim modeli var” şeklinde konuştu.

📌Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu:



✅Serdal Adalı

✅Ahmet Nur Çebi

✅Hürser Tekinoktay

✅İsmail Ünalhttps://t.co/AO6oLLcGv3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019

'Hesap soracağız ibarelerini komik buluyorum'

Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi arasında yaşanan yönetimin devamı tartışmasına da değinen Hürser Tekinoktay, “Hesap soracağız ibarelerini komik buluyorum. Kendi yönetimlerini, bir önceki yönetimleri ibra etmişler. Türk halkı, gazetecisi zekidir. Biz 2008’den beri hiçbir yönetimi ibra etmedik. Genel kurul, Fikret Orman yönetimine mahkemeye gitme yetkisi verdi. 2012’den beri hiçbir yönetici bunu kullanmadı. İki başkan adayı, yönetimin devamı diye birbirlerini suçluyor. Kimsenin birinin devamı olmaması lazım” ifadelerini kullandı.

'Herkesin çocuklarına, torunlarına Beşiktaş'a iletmesi lazım'

Beşiktaş’ın gelecek nesillere aktarılması gerektiğine değinen Tekinoktay, “Şan Ökten Tesisleri, orası harabe olarak duruyor. Eski değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Kişiler için mi hizmet edecek Beşiktaş? Herkesin çocuklarına, torunlarına Beşiktaş’a iletmesi lazım. Beşiktaş’ın özgürlüğünü, markasına yayamazsak yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yok” dedi.

'Kapalı tribüne geri dönmek istiyoruz'

Biz kapalıya geri dönmek istiyoruz. Düzenlemelerimiz olacak. Hem kazanç sağlayacağız, hem de 12’nci adamı geri alacağız. 20 bin kişiyi stadın içine katacağız. 4B projesiyle 100 ile 150 milyon nakit akışı sağlayacağız. Benfica’nın 200 bin üyesi var. Büyük gelir sağlıyorlar. Pazartesi günü ödemeler var diyorlar. Aras ile bir sözleşme yapıp, 2 ay sonra bunu feshediyorlar. Aras’ın toplam maliyeti 7 ile 10 milyon arasında. 7 dakika oynamadı Aras. Eski restorancı, başka işle uğraşan kişiler, bunlar transfer yapabilir mi? Biz buraya Toschak’ı getireceğiz. Onun yapacağı iş. Fas, İspanya, İran havuzu orada. İspanya’da kadroya giremeyen bir adımı bir telefonla getirebilecek birisi. Ümraniye’ye Rasim hocayı koymak istiyoruz. Rasim hoca ve 7 hoca Riva’da çalışıyor. Kulüpten kimse gidip burada bir oyuncu var mı demedi. Türkiye’nin futbol altyapısı oradan geçer. Daha önce gözümün önünde Okan Koç vardı, bizden önce alıp götürdüler Çanakkale’ye sonra Beşiktaş 3 milyon Dolar’a aldı Okan’ı” ifadelerini kullandı.

'Şampiyonluk için her şeyi yapacağız'

Beşiktaş için bu yıl şampiyonluğun olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Tekinoktay, “Bu yıl şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonluk olmazsa en kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi’ne gitmemiz gerekiyor. Hocaya da destek verilmesi gerekiyor. Ocak’ta transfer de yapmamız lazım. Takıma canlılık, ruh getirecek isimlerin kadroya dahil edilmesi gerekiyor” dedi.

'Kulübün menfaatine olacaksa, koalisyon yapabiliriz'

Kulübün menfaatine olması halinde birleşmeye karşı olmadıklarını ifade eden Hürser Tekinoktay, “Kulübün menfaatine olacaksa koalisyon yapabiliriz. Fulya davasında kulübün lehine davaların açılmasını bekliyoruz. Kulübün halka açılmasını bekliyoruz. Burası Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bir kulüp değildir. Galatasaray, biraz aristokrat bir kulüptür. Fransızca konuşurlar. Değerli bir rakibimizdir. Fenerbahçe daha popülisttir. Gündemi belirlemeye çalışırlar. Biz ise halkın takımıyız. Aziz Yıldırım önemli işler yaptı. Grupların ve derneklerin etkinliğini bitirdiği gibi kulüpteki üye sayısını da artırmıştır. O demokrasi Aziz Yıldırım'ı görevden göndermiştir. Altyapıyla, reklam pazarlamayla ilgilenirim. Para bulamazlarsa ertesi gün para da getirim. Her görevi yaparım. Yarın öbür gün her şeyi yaparım" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya kurmaylarıyla gelen Ahmet Nur Çebi, göreve gelmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi verdi. Pazar günü yapılacak olan seçim öncesinde dar bir vakitleri olduğunu söyleyen Çebi, bu nedenle sıkışık bir program uyguladıklarını ifade etti.Mayıs ayında genel kurulun 3 yıllığına seçtiği bir başkan olduğunu söyleyen Çebi, “Fikret Orman kendisine göre izah ettiği nedenlerle göreve devam etmeyeceğini beyan ederek, genel kuruldan 4 ay sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bütün adaylar sıkışık bir program uygulamak durumunda kaldı. Herkesin seçim sürecinde değişik bir uygulaması olmuştur. Kimisi ziyaretlere bizatihi gitmiştir. Keşke biz de yapabilseydik. Burada derneklerle görüştüm ama Anadolu’ya gidemedim. Kendilerine de, seçilirsem bizzat gelip neler isteyeceğimizi söyleyeceğim. Burada nedenini anlayamadığım bir seçim oldu. Beşiktaş camiası ve genel kurul üyelerinden ricam, 20 Ekim’de gelip oy kullansınlar. Genel kuruldaki sayı, Beşiktaş’ın marka değerini yukarıya çıkaracak bir öneme sahiptir. Beşiktaş’ta bindirilmiş kıtalar var ifadeleri yıllardan beri süregeliyor. Ben bunu Beşiktaş’a yakıştırmıyorum. Böyle bir şey yok, bireysel oylar vardır. Başkalarına ait blok oylar varsa, gelin bunları bir şekilde çözelim. Birileri gelip ‘Benim şu kadar oyum var’ diyerek, genel kurul idaresine el koyduğu durumun olmadığını camiamız ispatlamalı. 19 yıldan bu yana birileri yönetimi bırakıyor, aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor. Bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş oluyor. Adaylarımızdan Serdal Adalı’nın da bu düzenin, bu yapının devamı olarak göreve talip olduğunu görüyoruz.Ben ise bu durumun tam tersi olarak camianın karşısına geliyorum. Yeni bir kongre, yeni bir düzen, devrim için gelmeyi planlıyorum Beşiktaş’a. Bu kadar mücadele etme isteğim ve hırsım, son 20 günden beri, kulübümüzde çalışan bazı insanların maalesef kendilerine göre aday tespit edip, destekleme kararı alması ve bunu hoş olmayan şekilde icra etmiş olmasıdır. Bu tür tavır ve davranışların beni daha çok istekli hale getirdiğini söylemeliyim. Hiçbir Beşiktaş çalışanı, kongrede birileri için çalışamaz. Oradaki birçok arkadaşımla 7 sene beraber çalıştım. Benim onları işten çıkaracağım söyleniyor. Ben oradayken niye çıkarmadım. Onlar emekçi insanlar. Yeri geldiğinde haklarını veremememin en büyük üzüntüsünü ben yaşadım. Bu konuda sıkıntısı olmayan bazı insanların Beşiktaş’a zarar vermemesi için bu göreve talip oldum” açıklamasını yaptı.📌Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu:✅Serdal Adalı✅Ahmet Nur Çebi✅Hürser Tekinoktay✅İsmail Ünalhttps://t.co/AO6oLLcGv3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019 “Hesap vermeye hazırım”Her kulüpte olduğu gibi Beşiktaş’ta da kararları başkanların aldığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Başkan da bugüne kadar bunu söylemiştir, ‘Haberim olmadan Beşiktaş’tan kuş uçmaz’ demiştir, doğrudur. Ama 2. Başkanını haberi olmadan kuşlar uçar. Son zamanda söylenen ‘Paralar nerede’ ifadelerinin, benim taraftara dizayn ettirdiğimin dedikodusunu yaymaya çalışıyorlar. Ben taraftarlarımızı çok seviyorum. Hepsinin yüzünü hatırlıyorum ama isimlerini ve telefonlarını bilmiyorum. Ben icra kurulu başkanıydım. Ama nasıl bir icra kurulu başkanı olduğumu, ayrıldıktan sonra, birçok şeyin icra kurulundan geçmeden icra edildiğini gördüm. Bunların pozitif tarafları da olmuştur. Fikret Orman, bana verdiği görevleri Beşiktaş sevgimle ve ona olan saygımla icra etmişimdir.‘Paralar nerede’ tezahüratı sonrasında Deniz Atalay’ın ‘Ahmet Nur Çebi’ye sorsunlar’ lafını gelsinler evet bana sorsunlar. Ben transferde görev yapmadım, Futbol A.Ş.’de görev yapmadım. Zor görevler yaptım ve bana bu görevleri veren Fikret Orman’a da teşekkür ediyorum. 6.5 yılın içerisi başarılarla dolu. Beraber çalıştığım arkadaşlarımla birlikte biz yaptık bunları. Önüme çıkacak olan kötü bir durum varsa, bunların da hesabını vermeye hazırım. Vicdanım çok rahat. Oluşan borçların benim dönemimde olduğunu belirten adaylarımız var. Hatta birisi benim 3 milyar TL borç takarak gittiğimi söylemiş birisi. Artık sosyal medyada, dengeli, Beşiktaş’a katkı veren tutumlara davet ediyorum” diye konuştu.“Hakkımı helal etmiyorum”Göreve gelmeleri halinde mali durumu toparlamak için gerekeni yapacaklarını söyleyen Çebi, “Burası bir kurum. İçinde her ne kadar 19 senedir yozlaştırılmaya çalışan değerlerimiz olsa dahi burası yine de bir kurum. Biz geldiğimizde manevi anlamda yozlaşmaya başlayan değerleri tekrar bu kuruma geri getirmek, benim birinci vazifem. Beşiktaş şampiyon olduysa, bu değerler sayesinde bizi birbirine bağladığı için oldu. Ben Beşiktaş’ın gelir ve giderleri arasındaki dengeyi pozitife çevirerek buraya geleceğim. Beşiktaş’la ilgili acı reçeteleri genel kurulla görüşeceğimi ve onların onaylarını alarak yola çıkacağımı, bu yolda yalnız yürümek istemediğimi, bu yolda bana destek olmalarını rica ediyorum. Dün beni çok acıtan bir olay yaşadım. Ben Şenol Hoca’yla ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana abi diyen, kendisine 6.5 yıl hizmet etmiş birisi için söylenecek bir şey değildi. Ama sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum. Serdal Adalı’nın da dernek ziyaretlerinde hakkımda söylediği şeyleri duyuyorum. Yarın başkan olduğum zaman bana ‘Başkanım’ diye hitap edecek, o olduğu zaman ben ‘Başkanım’ diye hitap edeceğim. Maalesef biz hırslarımızla hareket etmeyeceğiz. Ben camiaya pembe yalanlar söylemeyeceğim, şeffaf olacağım, bu camianın 1 kuruşu için 1 saat değil, 1 ay düşünerek karar vereceğim” ifadelerini kullandı.“Abdullah Avcı’nın iyi bir hoca olduğunu biliyorum”Yönetim listesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Ahmet Nur Çebi, “Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum ama herkesin algısı aynı olmaz. Burası koca Beşiktaş camiası. Birbirini sevenler olmuş, sevmeyenler olmuş. Bir yola çıkacağım ve bunu taşımaya hazırım. Bu kadar gece gündüz, uykusuz mücadeleyi 3 ay için vermeyiz. Görev sürem dolana kadar Beşiktaş’ın borçları aşağıya doğru inmiş, faiz giderleri azalmış bir şekilde ilerlemek istiyorum. Futbol stratejilerim var, mali stratejilerim var. Genel kurul yürümemi isterse, yürürüm. Yürümeyip çelme takacaklarsa, yapacak bir şey yok.Camiadaki yangını söndürmek için geliyorum. İsteğim, çok sevdiğim bu büyük camianın etik değerlerini kaybetmeye başlaması. Ekonomik düzeltilir. Kaybolmaya başlayan değerlerimizi toparlamaya gelmek istiyorum. Ekonomi, ekonomidir. Yola çıkarsınız, çok ya da az para kazanırsınız. Önemli olan niyettir. Allah iyilerin yanında olur, kötülerin yanında olmaz” dedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla ilgili görüşlerini de açıklayan Çebi, “Ben 3 yıllığına eve geri döndüm ve sadece maç seyrediyorum. Bu konuyla alakalı görüşmeler de yapıyorum. Ben Abdullah Avcı’nın iyi bir hoca olduğunu biliyorum. Kendisiyle yola devam etmeyi düşünüyorum. Kendisi çok dürüst ve namuslu bir insandır, zaten işi götüremeyeceğini düşünürse gereğini yapar. Ama işin oraya gideceğini sanmıyorum. Ocak ayını bir göreceğiz. Hocamız çok faydalı olacaktır, takım da yukarıya doğru gidiyor.Bu kulüp daha Del Bosque’nin oluşturduğu maddi yükleri hala taşıyor. O paralar taşınıyor hala, bu borçla taşınıyor. Ben geldiğimde Quaresma’nın 7 milyon Euro’luk bonservis bedeli ödenmemişti. Bu kulübe Bebe’ler geldi, oynadığı dakikalar ve aldığı paraları çıkarın. 326 milyon Dolar borçla alındı bu kulüp. Herkes diyor ki, TL ile alındı. Yüzde 8 faizle, 7 senede yüzde 65 faiz ödedi bu kulüp. O sırada stat bitti, 2 şampiyonluk yaşandı. Her ne kadar bize pay vermeseler de camiadan bir şey saklayamazsınız” diyerek sözlerini sürdürdü.Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa karını açıklamasının ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu. ──Siyah-beyazlı taraftarlar ise başkan olmasını istedikleri Ahmet Nur Çebi'yi Twitter'da gündem yaptı.https://t.co/5goYoevIiO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2019 “Yönetim kurullarının hesap sorma yetkisi yok”Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumdan herkes gibi kendisinin de korktuğunu söyleyen Çebi, “Ama korkmanın çaresi yok. Ben gidip mücadele edeceğim. Her şey yolunda diyemeyiz. Biz zaten zor günde talip olduk. Benim daha önceki bir açıklamamda, ‘Eğer Beşiktaş tekrar zor durumda olursa geri döneceğim’ demişim. Bunu yollamışlar bana. Ben pembe tablo çizemem. Görevi alırsam, 2.5 yıl görevi taşıyıp, emin ellere teslim etmeyi düşünüyorum” dedi.Beşiktaş’a herkesin üye olması gerektiğini de söyleyen Çebi, “Bunlar genel kuruldan alınacak kararlar. Bütün Beşiktaşlılar’ın Beşiktaş’a katılmasını çok istiyorum. Bu tür projeleri çalışıp genel kurula getirmeyi arzu ediyoruz. Genel kurul eminim ki en iyisini seçip bize destek verir. Biz borçlarla ilgili de genel kurula alternatif sunacağız. Ben genel kurulsuz yürümeyi düşünmüyorum, benim patronum orası. Tüzüğe madde getirmeyi düşünüyorum. Beşiktaş’ı başkan idare eder, yetkilerini de yönetim kuruluyla paylaşır. Beşiktaş’ı elim altında bırakacak her türlü sözleşme, taahhüt, borçlanma gibi olaylar ancak yönetim kurulunda oy çokluğu kararıyla icra edilir maddesi getirmeyi düşünüyorum. Başkan-CEO ilişkisiyle yürütülen işlerin Beşiktaş’a fayda getirmeyeceğini düşünüyorum” diyerek devam etti. Geçmiş yönetimlerden hesap sorup sormayacağıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu yetkilerinde böyle bir yetki var mı? Yetkin olmayan konuda at gitsin. Sandıktan oyu kap, yürü git. Serdal Adalı bey, 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Ben de kendisine bunu 10 yıla çıkarmasını söylüyorum. Ben 10 yılı denetlettirmeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Yönetim kurulunun seçildikten sonra Beşiktaş’ı yönetme yetkisi vardır. Denetleme ise, denetleme kuruluna verilmiştir. Camianın böyle bir talebi olduğunu ve bu konuda bir bütçe vereceğimizi beyan edeceğiz. Biz önce denetim kuruluna söyleyelim, bakalım ne cevap gelecek. Benim yetkimi aşan bir konuyu yapmam hadsizliktir. Benim dönemim de denetlenmesini zaten ben istiyorum. 10 yılı denetlettirmek için denetim kuruluna baskı yapacağım, yapmazlarsa da gereğini ben yapacağım” diyerek geçmiş 10 yılla ilgili çalışma yapacağını söyledi.“İçim çok dertli”Kulüpte yapılan ihraçlarla ilgili herhangi bir af durumunun olup olmayacağını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, “Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, huzurun olmadığı yerde başarı beklemeyin. Benimle ilgili yalan yanlış ifadeler kullanana birini disiplin kuruluna vermemi başkan söyledi bana. Yazdık verdik. Başkanımıza ifadeler kullanan genç bir arkadaş vardı, bu arkadaş da disiplin kuruluna gitti. Disiplin kurulu, başkana hakaret eden genç arkadaşın ihracına, bana hakaret eden arkadaşın da suçunun olmadığına karar verdi yüksek mahkememiz. Biz bunları yaşadık. Benim içim çok dertli” dedi.Mevcut kadroda sözleşmesi sona erecek olan futbolcularla ilgili sezon sonunda çalışma yapacaklarını da söyleyen Çebi, “Beşiktaş’ın ortalama bir futbolcu değerini ortaya koyacağız. Bu değerin üzerinde olanların sözleşmesi bitmişse ve başarılı olduğunu görürsek, tekrar görüşeceğiz. Şu andaki bütçe bile Beşiktaş’ın kaldırabileceği bir bütçe değil” açıklamasında bulundu.Fikret Orman: Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar, bana yapıldı. pic.twitter.com/msZ2FetbDA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 26, 2019 “Abi diyen birisi 1 telefon bile açmadı, 1 davet bile yapmadı”Son 7 senede yaşadıkları nedeniyle içinin yandığını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Çok kırgın ve üzgün olduğum olaylar yaşadım. Sayın başkanın abi dediği birisiyim, 1 yılda başkandan 1 telefon, 1 bayram mesajı, 1 davet bile görmedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Pusucular kim? Etrafındaki bazı arkadaşların bana olan saygısızlık ve tavırlarıyla bana mobbing uygulanırken sessiz kalan bir başkanla abi-kardeş ilişkisi yaşadık. Kendisine hayatı boyunca başarılar diliyorum. Kırgın ve üzgünüm. Geri gelip Beşiktaş’a hizmet etmek istiyorum. 7 yıl görev yapmış birisi olarak bilinen birisiyim. 7 sene önce geldim yokluk içinde. Aday olan arkadaşımız da 7 yılı denetleyeceğim dedi. 326 milyon Dolar ve 180 milyon Dolar faize sebep olmadılar sanki. Bu kulübü bu hale ben getirmişim gibi bir algı oluşturuluyor. Teessüf ediyorum. Hizmet ettiğim, saygı duyduğum arkadaşların bana yaptıklarına da hakkımı helal etmiyorum. Beşiktaş’a hakkım helal olsun” diye konuştu.“Başkanlara ve yöneticilere saygısız ifadeler kullanmayalım”Beşiktaş taraftarına da mesaj veren Ahmet Nur Çebi, “Başkanlara ve yöneticilere saygısız ifadeler kullanmayalım. Yapacakları tek şey takımı motive etsinler, yöneticilerin motivasyonunu bozacak şeylerden kaçınsınlar. Beşiktaş’ı üzmesinler, Beşiktaş’ı terk etmesinler. Yanlışlar da olabilir, doğrular da olabilir. Hitaplarında ve tezahüratlarında camiamıza yakışmayan şeyler yapmasınlar. Deniz Atalay’ın bir ifadesi oldu, ’Neden Ahmet Abi, Fikret Orman’a bunlar söylenirken sahip çıkmadı’ diyor. İyi de ben zaten çıkmışım yönetimden. Sen asbaşkansın, niye konuşmuyorsun. Başkan istifa kararı alınca konuşuyorsun. Ben görev yapmak için geldim. 7 sene önce de kulüp bu kadar sıkıntılıydı. Kasap, manava gidip tek tek konuştuğumu hiç unutmuyorum. Önemli olan bu mücadeleyi verecek insanların olması. İlk icraat genel kuruldan yetki almak. Birçok konuda gideceğim. Tüzükte de değişiklik istiyoruz. UEFA’yla ilgili sorunlar var, bunları halletmemiz gerekiyor. Allah korusun kulüp UEFA’ya da gidemeyebilir. İnsanlar başkanlarının yanında durduğu zaman, her sorun çözülür” diyerek sözlerini tamamladı.#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2019

#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2019