Igor Tudor eski takımıyla anlaştı

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan teknik direktör Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu.

Son olarak Udinese'de görev alan ve aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı, ülkesinin takımlarından Hajduk Split ile anlaşmaya vardı.

Tudor ile 2.5 yıllık sözleşme yapılacağı ifade edildi.

41 yaşındaki Tudor, teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Hajduk Split'te başlamıştı.

Povratak na klupu Bijelih: Igor Tudor od siječnja novi trener Hajduka! • https://t.co/YEV4oOw7HU #Hajduk pic.twitter.com/IO4XdoFZOn — HNK Hajduk Split (@hajduk) 23 Aralık 2019