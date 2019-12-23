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Igor Tudor eski takımıyla anlaştı

Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, teknik direktörlük kariyerine başladığı Hajduk Split'e geri döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapmıştı.

Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapmıştı.

Fotoğraf: IHA

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan teknik direktör Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu.

Son olarak Udinese'de görev alan ve aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı, ülkesinin takımlarından Hajduk Split ile anlaşmaya vardı.

Tudor ile 2.5 yıllık sözleşme yapılacağı ifade edildi.

  • 41 yaşındaki Tudor, teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Hajduk Split'te başlamıştı.


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