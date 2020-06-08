SÜPER LİG

İki futbolcunun durumu Rıza Çalımbay'ın canını sıkıyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 8 maçı kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, imkan verdiği ölçüde iyi çalıştıklarını ve tek sıkıntılarının sakat olan futbolcuları olduğunu söyledi. Çalımbay, uzun bir aradan sonra oynamanın da kolay olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Sivasspor Kulübü / AA

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Sivasspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Rıza Çalımbay da kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Denizlispor ile oynayacakları maça ilişkin konuşarak, takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler verdi.

"Hakan Arslan ve Fernando'nun sakatlıkları ciddi"


Maç haftasına girdiklerini söyleyen Çalımbay, "Tek gayemiz kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak. Uzun bir aradan sonra oynamak kolay değil. Hiç hazırlık maçı yapamadık. Hazırlık maçı oynayabilseydik bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Bizim en çok canımızı sıkan sakat oyuncularımız. Hakan Arslan ve Fernando Andrade’nin sakatlıkları biraz daha ciddi. Bu da bizim için dezavantaj oldu çünkü geniş bir kadromuz yok. Bunun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten iyi çalıştık. İmkan verildiği ölçüde, zamanı da çok iyi değerlendirerek çok iyi antrenmanlar yaptık. Fiziksel olarak eksik olan arkadaşlarımız var. Onlar da bir iki hafta içinde yüzde yüz hazır olurlar. Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Ben takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Taraftarla birlikte oynasaydık daha güzel şeyler olabilirdi. İyi şekilde mücadele ederek, kalan 8 maçımızı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ligi de iyi bir yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlı takımda çalışmalar devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı takımda çalışmalar devam ediyor.

"Kalan 8 maç çok önemli"

Ligin başlamasıyla birlikte kıran kırana maçların oynanacağını söyleyen Çalımbay, "Kalan 8 maç hem yukarısı hem de aşağısı için çok önemli. Bizim çoğu maçımız altımızda olan ve zor durumda olan takımlarla. Bizim maçlarımız onun için daha zor geçecek. Yukarıdaki takımlar birbirleriyle oynayacak. Bu da bizim avantajımız. Bu yüzden maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kendimizi biliyoruz. Sezonun ilk yarısında nasıl güzel bir istikrar yakalamışsak aynı şekilde olmaya çalışacağız. Tek sıkıntımız sakat olan arkadaşlarımız. Bunun dışında sıkıntımız yok" diye konuştu.

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş fırtınası: Gol şov yaptı
Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş fırtınası: Gol şov yaptı

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.Sivasspor, kadrosundan oluşturduğu iki takımla 30'ar dakika üzerinden iki devre hazırlık maçı yaptı.Kırmızı takım sahaya, Samassa, Goiano, Papp, Servet Çetin, Ziya Erdal, Armin, Cofie, Cem Özdemir, Emre Kılınç, Yasin Öztekin ve Kone, beyaz takım ise Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Furkan Sağman, Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt ve Skuletic 11'iyle çıktı. Beyaz takım, mücadeleyi 5-1 kazandı.Mert Hakan hat-trick yaptıKarşılaşmada kırmızı takımın golünü 23. dakikada Kone atarken, beyaz takımın gollerini ise 10, 15 ve 26. dakikada Mert Hakan Yandaş, 43. dakikada Yatabare ve 46. dakikada Muhammet Can Tuncer kaydetti.📺 Demir Grup Sivasspor&#39;umuz, bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu&#39;nda kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. pic.twitter.com/XKNDPME7e7&mdash; Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 6, 2020

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