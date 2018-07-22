İlkay ve Mesut milli takımlarını değiştirebilirler mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Almanya medyası tarafından adeta lince uğrayan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in milli takım kariyerlerini sona erdireceği konuşuluyor.

Konuyla ilgili olarak Mesut Özil, bugün sosyal medya hesabından kendisine gösterilen tepkilere detaylı bir açıklamayla cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf için "Yine olsa yine çektirirdim" diyen Özil, "İki kalbim var, biri Alman diğeri Türk. Benim için cumhurbaşkanının kim olduğu fark etmiyordu. Alman cumhurbaşkanı da olsa Türk cumhurbaşkanı da olsa aynı şeyi yapardım" ifadesini kullandı.

Yaşananların ardından milli takımı bırakması beklenen İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile ilgili olarak merak edilen konulardan bir tanesi de milli takım değişikliği yapıp yapamayacakları. Bununla ilgili FIFA'nın dikkat çeken bir maddesi bulunuyor.

Buna göre iki oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için Almanya Milli Takımı'nda oynama haklarının ellerinden alınmış olması gerekiyor. (Mesela vatandaşlıktan çıkarılırlarsa) Bununla birlikte bir futbolcu aynı zamanda bir başka ülkenin vatandaşı ise FIFA'dan o ülke için oynama izni isteme hakkına sahip. Ancak FIFA'nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme durumu da mevcut.