GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

İnanılmaz final: Son maçta şampiyon oldular

Arjantin’de son haftaya ikinci sırada giren Boca Juniors, River Plate puan kaybedince şampiyon oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Tevez, şampiyonluğun ardından sevinç gözyaşları döktü.

Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Tevez, şampiyonluğun ardından sevinç gözyaşları döktü.

Fotoğraf: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Arjantin Ligi'nde son haftaya taşınan şampiyonluk yarışı nefes kesti.

Son maça 1 puan farkla lider çıkan River Plate, Tucuman ile deplasmanda berabere kalınca şampiyonluğu Gimnasia La Plata'yı 1-0 yenen Boca Juniors'a kaptırdı.

Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata'yı mağlup ederek 27. şampiyonluğunu ilan eden Boca Juniors'ın stadı La Bombonera'da karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşandı.

Öte yandan Boca Juniors taraftarları maç öncesi ve sonrasında efsaneleri Maradona'ya sevgi gösterilerinde bulundu.



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