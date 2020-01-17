İrfan Buz'dan Yeni Malatyaspor'a yeşil ışık

Türk futbolunun tecrübeli futbol adamlarından İrfan Buz, TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programının konuğu oldu.

Buz, Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrasında Yeni Malatyaspor'a gideceği yönündeki iddialara canlı yayında cevap verdi.

"Yeni Malatyaspor'dan teklif almadım. Teklif gelirse tabii ki olumlu yaklaşırım. Biz orada şampiyon olmuşuz, insanlarla birbirimize sarılmışız, sevmişiz. Malatyaspor bizim için çok ayrı bir yeri olan takım"

İrfan Buz katıldığı yayında önceki günlerde Bursaspor'dan teklif aldığını ancak yönetimin tercihini İbrahim Üzülmez'den yana kullandığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam bu noktada anlaşmanın gerçekleşmemesinin maddiyatla ilgili olmadığını da belirtti.