NBA

Irkçılığa karşı dev bağış

NBA’nın efsane oyuncusu Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri pazarlayan “Jordan Markası” ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Michael Jordan

Michael Jordan

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) efsane oyuncusu Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan “Jordan” markası, ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon Dolar bağışlayacacağını açıkladı. Siyahi ABD vatandaşı George Floyd’un, Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle alevlenen “Black Lives Matter” (Siyahilerin hayatları önemlidir) protestoları sürerken, 6 NBA şampiyonluğu bulunan eski ABD’li basketbolcu Michael Jordan ve Jordan markası, önemli bir taahhütte bulundu.

“Jordan” markasının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Siyahilerin hayatları önemlidir. Bu, tartışmaya yol açmayı amaçlayan bir açıklama değil. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile Jordan markasının, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon Dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD'de Trump’a darbe gibi genelge: ABD ordusuna Trump’ın emirlerine uymayın direktifi verildi
ABD'de Trump’a darbe gibi genelge: ABD ordusuna Trump’ın emirlerine uymayın direktifi verildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki yetki tartışmasında kriz “darbe” tartışmasına neden oldu. Trump’ın ırkçılık karşıtı protestoculara karşı “İsyan Yasası”nı (protestoculara karşı askeri gücün düzeni sağlaması) kullanabileceğini açıklamasının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin imzasıyla 2 Haziranda emrindeki kuvvet komutanlıklarına “Bağlılığımız Anayasa’yadır” çerçeveli bir genelge yayımlaması “darbe” tartışmasına sebep oldu. ABD Başkanı’nın hedef aldığı Twitter’dan da paylaşılan genelgede, ordunun Anayasa’ya bağlı olduğu vurgulandı; Anayasa’nın ifade ve toplanma özgürlüğünü garanti ettiği hatırlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı’nın Beyaz Saray’ın göstericiler tarafından basılmak istenmesinden bir gün sonra yayınladığı metin, ABD ordusu Başkanın emirlerine başkaldırmaya mı hazırlanıyor sorusunu akıllara getirdi.GENELKURMAY BAŞKANI’NA İSTİFA ÇAĞRISIAmerikan Genelkurmayı, tüm kuvvet komutanlarına hitaben yayımladığı genelgede Amerikalıların ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına sahip olduğu vurgulandı; askerlerden anayasaya uyulması istendi. Toplumsal eşitlik vurgusunun yapıldığı genelge, birçokları tarafından Trump’ın göstericilere karşı güç kullanılmasından yana olan tutumuna karşı bir ‘başkaldırı’ ve Başkan’ın emirlerine “Anayasaya bağlılık” gerekçesiyle uymama çağrısı olarak yorumlandı. Genelge üzerine Milley’nin el yazısıyla “Hepimizin canı Amerika idealine adanmıştır. Bu yemine ve Amerikan halkına bağlı kalacağız” ifadelerinin not düşülmesi, hedefin Trump olduğu yorumunu da beraberinde getirdi. Öte yandan, Amerikan Genelkurmayı’nın Twitter hesabından paylaştığı açıklamanın altında çok sayıda kişi de ABD Genelkurmay Başkanı General Milley’ye istifa çağrısı yaptı.Yetki eyaletlerde vurgusuHazırlanan genelgenin ikinci maddesinde, kriz sırasında yetkinin ve Ulusal Muhafızların kontrolünün eyalet valilerinde olduğuna işaret edilmesi de Trump’a karşı bir çıkış olarak değerlendirildi. İkinci maddede özetle mevcut kriz sırasında, Ulusal Muhafızlar hayatları ve mülkü korumak, huzuru tesis etmek ve kamu güvenliğini sağlamak adına eyalet valilerinin yetkisi altında görev yapmaktadır. George Floyd’un ırkçı cinayete kurban gitmesinin ardından ABD Başkanı Trump ile eyalet valileri arasında gösterilere karşı önlem alınması konusunda tartışma yaşandığı biliniyor.Afro Amerika Baharı: Onlarca yıl İslam dünyasını istikrarsızlaştıran ABD protestolarla sarsılıyor

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