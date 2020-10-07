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​Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı: Yöneticiler yanıma geldi, kabus gibiydi

Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı: Yöneticiler yanıma geldi, kabus gibiydi

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, sarı-lacivertli takımda geçirdiği süre hakkında konuştu. Fenerbahçe'de yaşadığı sorunları anlatan Slimani, 'Kabus gibiydi' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slimani şu anda Leicester City forması giyiyor.

Slimani şu anda Leicester City forması giyiyor.

2018 yılında Leicester City'den Fenerbahçe'ye kiralanan ve 1 yıl sarı-lacivertli formayı giyen Islam Slimani, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de geçirdiği süre için "Kabus gibiydi" ifadelerini kullanan Cezayirli oyuncu, sarı-lacivertliler yaşadığı sorunları anlattı.

"Yöneticiler yanıma geldi ve beni istemediklerini söylediler"

France Football'a konuşan Islam Slimani, Fenerbahçeli yöneticilerin yanına geldiğini ve kendisini istemediklerini söylediklerini ifade etti. Slimani, "Fenerbahçe'de kariyerimin en golcü sezonlarından birini geçiriyordum ancak Fenerbahçe beni gönderdi. Türkiye'de çok sorun yaşadım, bu sadece futbol meselesi de değildi. Kiralandığım sezonun ikinci yarısında yaşadıklarım spor dışı bir olay haline geldi. Fenerbahçe'de takımın sorumluları, benim yanıma geldi ve "Sen bu takımda kiralık futbolcusun ve artık en iyi olsan bile oynamıyorsun" dediler. Benzia ile grup antrenmanı yapmama bile izin vermediler, bu büyük bir saçmalıktı" dedi.

Mourinho’nun hedefinde Islam Slimani var
Mourinho’nun hedefinde Islam Slimani var

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Tottenham, yeni isim arayışlarını da sürdürüyor. Özellikle Harry Kane’in yaşadığı sakatlık sonrası ileri uçta sıkıntılar yaşayan Teknik Direktör Jose Morurinho’nun bu mevki için hedefinde iki futbolcu var. İngiliz medyasına göre Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid’in genç yıldızı Joviç ile bir dönem Fenerbahçe’de de top koşturmuş, şu an ise Monaco’da kiralık olarak oynayan Slimani’yi gözüne kestirdi.İlk hedef JoviçMourinho, önceliğini Madrid’in 22 yaşındaki oyuncusu Luka Joviç’e verdi. Her iki ayağını da kullanma özelliği olan futbolcu için bir hamle yapılmasını isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcı, olumsuz bir durumda da rotayı Slimani’ye çevirecek. Geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe macerasının ardından Monaco’ya kiralanan 31 yaşındaki oyuncu, yeterince görev alamadığı Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.Monaco’nun da Slimani’nin sözleşmesini feshetmesi halinde gözler Cezayirli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City’e çevrilecek. Tottenham - Leicester görüşmesinden çıkacak sonuca göre de Slimani’nin durumu netleşecek.

"Fenerbahçe maceram kabusa dönüştü"

Fenerbahçe'de yaşadığı dönemi 'kabus' olarak anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Olgun bir kişilik olduğum için sakin kaldım fakat Fenerbahçe maceram bir kabusa dönüştü. En kötü dönemimde Cezayir Milli Takımı'na çağrıldım. Çünkü Djemal Belmadi benim neler yapabileceğimi çok iyi biliyordu. Fenerbahçe'de yaşadığım karmaşık durum, Djemal'in telefonuyla bana umut oldu" ifadelerini kullandı.

  • Islam Slimani, Fenerbahçe'de çıktığı 25 karşılaşmada sadece 5 gol atabilmişti.

Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı
Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı

Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 15 isimle ise yollar ayrıldı. Takım bütçesi 56 milyon euroya düşürüldüSarı-lacivertlilerde yeni oyuncular kadroya katılırken, transferlere ne kadar maaş verileceği açıklanmadı. Bu konuda son olarak toplu bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, takım bütçesinin 56 milyon euroya düşürüldüğü duyuruldu. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde ettiklerini, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.Fenerbahçe Kulübü yaz transfer dönemindeki harcamalarını açıkladıDiego Perotti'nin sözleşme detaylarıbeINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre Fenerbahçe, Diego Perotti'ye net bir maaş ödemeyecek. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci'de olduğu gibi, Perotti'ye de sakatlığından dolayı net maaş ödemek yerine oynadığı karşılaşmalara göre maç başı ücret ödeyecek.🔹—Perotti detay—🔹•*Perotti‘nin şu an sakatlığı bulunuyor . Fenerbahçe Kulubü oyuncuyla maç başı ücrete dayalı bir sözleşme imzaladı .Oyuncu , oynadığı maça göre ücret alacak . ( Tolga Ciğerci’de olduğu gibi)&mdash; Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 7, 2020 Diego Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Galeri: Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu

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