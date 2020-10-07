Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı: Yöneticiler yanıma geldi, kabus gibiydi
Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı: Yöneticiler yanıma geldi, kabus gibiydi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, sarı-lacivertli takımda geçirdiği süre hakkında konuştu. Fenerbahçe'de yaşadığı sorunları anlatan Slimani, 'Kabus gibiydi' ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
2018 yılında Leicester City'den Fenerbahçe'ye kiralanan ve 1 yıl sarı-lacivertli formayı giyen Islam Slimani, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de geçirdiği süre için "Kabus gibiydi" ifadelerini kullanan Cezayirli oyuncu, sarı-lacivertliler yaşadığı sorunları anlattı.
"Yöneticiler yanıma geldi ve beni istemediklerini söylediler"
France Football'a konuşan Islam Slimani, Fenerbahçeli yöneticilerin yanına geldiğini ve kendisini istemediklerini söylediklerini ifade etti. Slimani, "Fenerbahçe'de kariyerimin en golcü sezonlarından birini geçiriyordum ancak Fenerbahçe beni gönderdi. Türkiye'de çok sorun yaşadım, bu sadece futbol meselesi de değildi. Kiralandığım sezonun ikinci yarısında yaşadıklarım spor dışı bir olay haline geldi. Fenerbahçe'de takımın sorumluları, benim yanıma geldi ve "Sen bu takımda kiralık futbolcusun ve artık en iyi olsan bile oynamıyorsun" dediler. Benzia ile grup antrenmanı yapmama bile izin vermediler, bu büyük bir saçmalıktı" dedi.
"Fenerbahçe maceram kabusa dönüştü"
Fenerbahçe'de yaşadığı dönemi 'kabus' olarak anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Olgun bir kişilik olduğum için sakin kaldım fakat Fenerbahçe maceram bir kabusa dönüştü. En kötü dönemimde Cezayir Milli Takımı'na çağrıldım. Çünkü Djemal Belmadi benim neler yapabileceğimi çok iyi biliyordu. Fenerbahçe'de yaşadığım karmaşık durum, Djemal'in telefonuyla bana umut oldu" ifadelerini kullandı.
Islam Slimani, Fenerbahçe'de çıktığı 25 karşılaşmada sadece 5 gol atabilmişti.
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