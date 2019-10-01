İstanbul’a puan yok

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ederek taraftarı önünde büyük sevinç yaşayan Trabzonspor, bu galibiyetle kötü giden tabloyu tersine çevirip bir anda yarışa ortak oldu. Üst sıralardaki rakiplerinin de yaşadığı puan kaybını fırsata çeviren bordo-mavililer, 9. sırada girdiği 6. haftayı 4. sırada tamamladı. Beşiktaş galibiyetiyle puanını 9’a yükselten Trabzonspor, 6. haftalar itibariyle de 2015-16 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Söz konusu sezonun ilk 6 haftasında 10 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2016-17 sezonunun ilk 6 haftasında 6, 2017-18 sezonunda 8 ve 2018-19 sezonunda ise 7 puan hanesine yazdırabilmişti. Teknik direktör Ünal Karaman, hem eksiklere rağmen oynattığı oyunla hem de büyük maçlarda aldığı skorlarla bordo-mavili takım üzerindeki etkisini gösteriyor.

FUTBOLCULAR MUTLU

Trabzonsporlu futbolcular da maçın ardından galibiyet sevincini sosyal medya hesaplarından taraftarlarla paylaştı. Hüseyin Türkmen, “Allah’a şükürler olsun. Daha nice zaferlere”, Uğurcan Çakır, “Çok değerli 3 puan. Saygı duyulacak bir galibiyete imza atan takım arkadaşlarımı kutlarım. Stadyumda müthiş bir ambiyans oluşturan taraftarlarımıza ve bize güvenen herkese de yürekten teşekkürler. Önemli bir engeli aştık ama yolumuz uzun. Çalışmaya ve gelişmeye devam”, Donis Avdijaj, “Güzel. 3 puan”, Abdulkadir Parmak, “Takım olarak sahaya çok iyi bir mücadele koyduk ve evimizde taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle güzel bir galibiyete imza attık. Her maç daha da iyi olmak ve üzerine koyarak gitmek için yanyana”, Gaston Campi, “Bu bir takım”, Doğan Erdoğan ise “Kemerler bağlı mı? Yanyana” ifadelerini kullandı.

Diriliş manşetleri

Trabzonspor’un Süper Lig’de konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-1 yenmesi, kentin yerel gazetelerinde tarihi bir galibiyet olarak değerlendirilirken, bordo-mavili takıma da övgü dolu ifadeler kullanıldı. Karadeniz gazetesi, “Trabzonspor, Akyazı Stadı’nda Beşiktaş’ı ezdi. Tarihi bir zafere imza attı” ifadelerine yer verdi. Karadeniz’den Günebakış gazetesi ise “Diriliş” başlığını kullanırken, Trabzonspor’un 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş’ı yenerek bitirdiğini kaydetti. Taka gazetesi, “Her yerde lider” başlığını atıp, kaptan Jose Sosa ve arkadaşlarının Beşiktaş’ı perişan ettiğini yazdı. Karadeniz’de Sonnokta gazetesi de, “Fırtına vurdu”, Kuzey Ekspres gazetesi de “Akyazı’da Fırtına koptu” başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.





İstanbul’a puan vermiyor



Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul’un üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu performansla birlikte aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti. Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray’ı 4-0, ardından Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Ardından da Beşiktaş’ı 2-1 ve 4-1’lık skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı.





Basel maçına İtalyan hakem



Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü kendi sahasında İsviçre’nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Medical Park Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakada, Marco Di Bello’nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Rosario Abisso görev yapacak.

Nwakaeme siftah yaptı

Trabzonspor’da geçen sezon 10 gol ve 10 asistle skora en çok katkı sağlayan isim olan ve bu sezon ilk 5 haftada sessiz kalan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla birlikte siftah yaptı. Deneyimli hücum oyuncusu, 6. haftada Beşiktaş karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, ortaya koyduğu başarılı performans ile de büyük beğeni aldı.