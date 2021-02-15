Spor İstifadan dönen Sumudica futbolcularla toplantı yaptı
SÜPER LİG

İstifadan dönen Sumudica futbolcularla toplantı yaptı

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 26. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica, antrenman öncesi yaptığı toplantıda futbolculara uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi DHA
İdman sahasının ortasında gerçekleşen toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü.
İdman sahasının ortasında gerçekleşen toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü.

Ligde yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor, Ankaragücü’nü yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

Yeşil-mavililer MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlenirken, antrenman öncesi oyuncuları saha ortasına toplayan teknik direktör Sumudica, yaklaşık 15 dakika görüşme gerçekleştirdi.

90 dakika süren antrenmanda futbolcularla birebir ilgilenen Sumudica’nın bazı oyunculara da uyarılarda bulunduğu görüldü.

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