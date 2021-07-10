İtalya Milli Takımı'nda yardımcı hoca tesislerde unutuluyordu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İtalya Milli Takımı'nda flaş bir olay yaşandı.

İngiltere karşılaşması için Floransa'dan ayrılacak olan İtalya'da yardımcı antrenör Gianluca Vialli'nin takım otobüsünde olmadığı fark edildi. Hareket eden otobüs durduruldu ve hızlı adımlarla gelen Vialli otobüse yetişti.

Gianluca Vialli'nin unutulduğu anlar:

😂 Saliendo de Florencia, el bus de #ITA estuvo a punto de dejar a Gianluca Vialli. pic.twitter.com/gocKUdRlv3 — Pipe Sierra (@PSierraR) July 10, 2021

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Akıllara Emenike geldi

Emmanuel Emenike 2011 yılında Karabükspor forması giyerken, Sivasspor maçı sonrasında stadyumda unutulmuş ve çevredekilerin yardımıyla takım otobüsüne yetişmişti.

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