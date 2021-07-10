Roberto Mancini'ye çağrı: Son umudumuz sensin, kurtar bizi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşılaşacak. Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynadı. 1966 Dünya Kupası şampiyonu İngilizler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ise ilk kez finale kaldı.

Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki tek zaferini 1968'de elde etti. Avrupa Şampiyonası'ndaki 53 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefleyen İtalyanlar, 2000 ve 2012'deki organizasyonlarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamadı.

İskoçya'dan Mancini'ye çağrı

İskoç gazetesi The National kapak fotoğrafında, Cesur Yürek filmini anımsatarak Roberto Mancini'ye çağrıda bulundu. "Kurtar bizi Roberto, sen bizim son umudumuzsun" metniyle verilen görselde, İngilizlerin 1966 Dünya Kupası'nı kazandıkları hatırlatılarak, "Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz" ifadelerine yer verdi.