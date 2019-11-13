MİLLİ TAKIM

İzlanda maçı öncesinde kötü haber: Cenk Tosun kadrodan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.

Haber Merkezi DHA
Everton'da forma giyen milli oyuncumuz bu sezon takımıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol attı 2 de asist yaptı.

Everton'da forma giyen milli oyuncumuz bu sezon takımıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol attı 2 de asist yaptı.

Fotoğraf: DAVID KLEIN

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

Everton formasıyla Tottenham'a attığı golden sonra bu hafta Southampton deplasmanında 11'e geri dönen milli oyuncumuzun bir sakatlığı olduğu belirtilmişti. Yıldız ismin milli takımdaki kontrolü sonrasında İzlanda ve Andorra maçlarında oynayamayacağı kesinleşti.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yokluğuyla ilgili şunları söyledi;

  • "İzlanda, kendi şehrimizde kamp yaptı. Kuş bile uçurtmadılar. 'Cenk'i yarına kadar bekleyeyim' dedim ama 'Ohoo!" hemen haberler gitmiş. 1 haftada düzelecek bir sakatlığı var. İzlanda ve Andorra maçlarında oynayamayacak."

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