İzlanda maçı öncesinde kötü haber: Cenk Tosun kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

Everton formasıyla Tottenham'a attığı golden sonra bu hafta Southampton deplasmanında 11'e geri dönen milli oyuncumuzun bir sakatlığı olduğu belirtilmişti. Yıldız ismin milli takımdaki kontrolü sonrasında İzlanda ve Andorra maçlarında oynayamayacağı kesinleşti.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yokluğuyla ilgili şunları söyledi;