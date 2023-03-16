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Spor

NBA'den Ja Morant'a 8 maç men cezası

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Yönetim Kurulu, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant'a 8 maç men cezası verdiğini duyurdu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:19 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Ja Morant, 2021-22 sezonunda en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Ja Morant, 2021-22 sezonunda en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü kazanmıştı.

NBA'den Ja Morant'a 8 maç men cezası verildi. Yapılan açıklamada, düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, hakkında 4 Mart'ta disiplin soruşturması açılan 23 yaşındaki oyuncuya 8 maç men cezası verildiği ve bu süre boyunca ödeme alamayacağı belirtildi. Morant'ın elinde tuttuğu silahın kendisine ait olmadığının tespit edildiği, bu nedenle konunun yargıya taşınması için yeterli kanıt bulunamadığı da vurgulandı.


NBA tarafından disiplin soruşturması açılmasını da göz önüne alan Memphis Grizzlies, oyuncusunu tedbirli olarak 5 Mart'tan itibaren hiç bir maçta kadroya almamıştı. Cezasının büyük bir kısmını tamamlayan Morant, 21 Mart'ta Grizzlies'ın Dallas Mavericks'i konuk edeceği maçta, kadrodaki yerini alabilecek.


Gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu, görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlamıştı. Bu sezon maç başına 27,1 sayı, 8,2 asist ve 6 ribaunt ortalaması yakalayan Morant, davranışı yüzünden Memphis kenti ve kulübünden özür dilemişti.



#Ja Morant
#Memphis Grizzlies
#NBA
20 dakika önce
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NBA'den Ja Morant'a 8 maç men cezası
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