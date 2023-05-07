Jorge Jesus: Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz

Jorge Jesus
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Maçtan önce de söylemiştim. Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık. 1-0'ı korumak istedik ancak onu da başaramadık. Gerçek bu; diyecek fazla bir şey yok." dedi.
"Rakibin de hakkını vermek gerekir"
Portekizli teknik adam sözlerinin devamında; "Bugün takım, alışık olduğumuz gibi pozisyon üretemedi. Rakibin de hakkını vermek gerekir. İyi savundular. Süreye de çok oynadılar ama bu bir bahane değil." ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus; "Artık elimizden geleni yapıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.