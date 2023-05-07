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Spor

Jorge Jesus: Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçı sonrasında; "Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık." dedi.

22:08 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.


Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.


Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Maçtan önce de söylemiştim. Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık. 1-0'ı korumak istedik ancak onu da başaramadık. Gerçek bu; diyecek fazla bir şey yok." dedi.


"Rakibin de hakkını vermek gerekir"

Portekizli teknik adam sözlerinin devamında; "Bugün takım, alışık olduğumuz gibi pozisyon üretemedi. Rakibin de hakkını vermek gerekir. İyi savundular. Süreye de çok oynadılar ama bu bir bahane değil." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus; "Artık elimizden geleni yapıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.




#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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