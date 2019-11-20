Josef de Souza Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Josef de Souza, bir gün sarı-lacivertli ekibe dönmek istediğini açıkladı. Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen ve ülkesinin basınına konuşan Brezilyayı oyuncu, "Umarın bir gün yeniden Fenerbahçe'ye dönerim" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan futbolu beklediğimden daha iyi

Suudi Arabistan futbolunun iyi bir seviyede olduğunu söyleyen Souza, "Ben daha düşük seviyede olduğunu düşünmüştüm ama yabancı sayısının artması takımların kalitesini de belli anlamda yukarıya taşıdı. Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Ittihad takımları buradaki büyük kulüpler. Diğer takımlar da çok fazla potansiyele sahip. Sahaya 7 yabancıyla çıkabiliyorlar. Brezilya Ligi'ne göre daha düşük seviyede olduğunu düşünmüştüm ama bugün baktığımızda hiç de öyle değil" dedi.