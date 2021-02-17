Spor Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor kalesini koruyan en genç isim olacak
SÜPER LİG

Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor kalesini koruyan en genç isim olacak

Trabzonspor’da kaleciler Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’un yokluğunda bordo-mavili ekibin kalesini koruyacak olan Kağan Moradaoğlu, Karadeniz ekibinde eldivenleri takacak en genç isim olacak.

Haber Merkezi İHA
Kağan Moradaoğlu
Kağan Moradaoğlu

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Abdullah Avcı kadro sıkıntısı yaşıyor. Üst üste alınan galibiyetlerle büyük bir moral bulan ve zirve yarışına ortak olan bordo-mavililerde artan koronavirüs vakaları moralleri bozdu. Oyuncularda pozitif vaka sayısının 6 olması ve bunların üçünün kalecilerde görülmesi üzerine Medipol Başakşehir karşılaşmasında, bordo-mavili takımın kalesini 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu koruyacak.
Arda Akbulut ile aynı kaderi paylaşacak

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut, sağlık sorunları nedeniyle 19 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta görev alamayacaklar. Abdullah Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu’na şans verecek. Genç kaleci bir gün farkla bordo-mavili takımın kalesini koruyan en genç isim olacak. 20 yaşındaki takım arkadaşı Arda Akbulut 1 Ocak 2001’de dünyaya gelirken, Kaan ise 10 Ocak 2003’de dünyaya geldi. Arda Akbulut, Süper Lig’de Trabzonspor’un kalesini ilk olarak 10 Şubat 2019’da deplasmanda oynanan Galatasaray maçında korumuştu. Tarih iki yıllık bir aradan sonra tekrar tekerrür etti. Arda Akbulut, ligde 18 yıl 1 ay 11 gün ile bordo-mavili takımın kalesini koruyan en genç eldiven olurken, bu unvanını 18 yıl 1 ay 10 gün ile Kağan Moradaoğlu’na kaptıracak.

Trabzonspor'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
SPOR
Trabzonspor'da vaka sayısı artmaya devam ediyor


Abdullah Avcı genç kaleciye güven aşılıyor

Medipol Başakşehir maçında genç kaleci Kağan Moradaoğlu’na kaleyi emanet edecek olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç isme güven aşılıyor. Kaleci antrenörü Haluk Güngör, yakından ilgilendiği ve gelişimine katkı sağladığı genç eldivenle moral ve motivasyon konuşmaları yaparak oyuncuyu rahatlatırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da, bordo-mavili takımın kalesini ilk kez koruyacak olan oyuncusuyla ofisinde özel olarak görüşüyor.


  • Takım arkadaşları da büyük destek veriyor
  • Medipol başakşehir maçında Trabzonspor’un kalesini koruması beklenen Kağan Moradaoğlu’na takım arkadaşlarından ve abilerinden de büyük destek alıyor. Başta kaleci abileri Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut, antrenmanlarda sürekli birlikte oldukları genç kaleciye, bu kez yanında olamasalar da sürekli arayarak moral vermeye çalışıyorlar. Takımda yer alan diğer tecrübeli oyuncular da genç kaleciyle antrenmanlarda konuşarak motivasyonunu üst düzeye çıkarmak için gayret gösteriyorlar.

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