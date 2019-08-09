Kagawa'dan sürpriz transfer: 2. Lig'e gitti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da bulunan Japon futbolcu Shinji Kagawa’nın yeni takımı belli oldu.
30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza’nın formasını giyecek.
- Beşiktaş ile Süper Lig’de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Shinji Kagawa, İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'ya transfer oldu pic.twitter.com/0W0XVpOL2w
Shinji Kagawa, İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'ya transfer oldu pic.twitter.com/0W0XVpOL2w— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Ağustos 2019
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