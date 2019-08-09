Kagawa'dan sürpriz transfer: 2. Lig'e gitti
SÜPER LİG

Kagawa'dan sürpriz transfer: 2. Lig'e gitti

İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş’ta geçiren Shinji Kagawa’yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi IHA
Japon yıldız, Beşiktaş'ın 'kal' teklifini kabul etmemişti.

Japon yıldız, Beşiktaş'ın 'kal' teklifini kabul etmemişti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da bulunan Japon futbolcu Shinji Kagawa’nın yeni takımı belli oldu.

30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza’nın formasını giyecek.

  • Beşiktaş ile Süper Lig’de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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