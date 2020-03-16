AVRUPA LİGLERİ

Kanser tedavisi gören genç antrenör koronavirüse yenik düştü: Futbol dünyasını sarsan ölüm

İspanya’nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 21 yaşındaki Francisco Garcia koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Francisco Garcia için kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı.

Francisco Garcia için kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı.

İspanya’da etkisini arttırarak devam ettiren koronavirüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta’nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia’nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.
2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.

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