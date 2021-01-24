Karagümrük kazandı, Denizlispor dipten kurtulamadı

Ligin 21. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Fabio Borini ve 78. dakikada Alassane Ndao kaydetti.
Denizlispor'un golü, 88. dakikada Diskerud'dan geldi.
- Karagümrük 2-1'lik galibiyetin ardından puanını 30'a yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve son sırada yer alan Denizlispor ise 14 puanda kaldı.