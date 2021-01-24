Karagümrük kazandı, Denizlispor dipten kurtulamadı

Hayat

Sofralarımızda dekor olarak sık gördüğümüz çiçeklerin yenilebilir olanını hiç duydunuz mu? İşte bu yazımızda yenilebilir çiçeklerden bahsedeceğiz. Son zamanlarda oldukça popüler olan ve dünya mutfaklarında tercih edilen, restoranlarda sunum için tercih edilen birbirinden güzel yenilebilir çiçekler nelerdir? İşte yanıtı.