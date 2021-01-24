Spor Karagümrük kazandı, Denizlispor dipten kurtulamadı
SÜPER LİG

Karagümrük kazandı, Denizlispor dipten kurtulamadı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet hasreti 7 maça çıkan Denizlispor, ligin dibine demir attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki takım futbolcularının hava topu mücadelesi.
İki takım futbolcularının hava topu mücadelesi.

Ligin 21. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Fabio Borini ve 78. dakikada Alassane Ndao kaydetti.

Denizlispor'un golü, 88. dakikada Diskerud'dan geldi.

  • Karagümrük 2-1'lik galibiyetin ardından puanını 30'a yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve son sırada yer alan Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

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