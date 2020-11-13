Karagümrük ezeli rakibinin stadında ev sahibi olacak

Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında topladığı 12 puanla 5. sırada yer alan Karagümrük, dezavantajına karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor.

Standartlara uygun olmadığı için maçlarını Vefa Stadı'nda oynayamayan ve aynı zamanda Süper Lig’de tesisi olmayan tek takım konumunda bulunan Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor mücadelesinde de yine adres değişikliği yapacak.

10 resmi maç, 8 farklı stat

Bugüne kadar çıktığı 8 lig maçında 2 kez Olimpiyat Stadı’nda boy gösteren Karagümrük, 1’i ev sahibi olmak üzere 2 maçı da Kadıköy’de oynadı. Kırmızı-siyahlılar kalan 4 maçta ise Gaziantep, Alanya, Ankara ve Esenyurt’ta sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Nevşehir Belediyespor mücadelesinde bu sezon ilk kez kendi sahası olan Vefa Stadı’nda boy gösteren Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor maçına Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda çıkacak ve 10 resmi maçta 8 farklı statta boy göstermiş olacak.



