SÜPER LİG

Karagümrük Sivasspor maçı hangi statta oynanacak?

Karagümrük ezeli rakibinin stadında ev sahibi olacak

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Karagümrük, bu maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacak. Bu sezon 9 resmi maçını 7 farklı statta oynayan kırmızı-siyahlılar, bu gelişmeyle birlikte 10. maçında 8. farklı statta sahaya çıkacak.

Haber Merkezi İHA
Karagümrük Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Karagümrük Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında topladığı 12 puanla 5. sırada yer alan Karagümrük, dezavantajına karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor.

Standartlara uygun olmadığı için maçlarını Vefa Stadı'nda oynayamayan ve aynı zamanda Süper Lig’de tesisi olmayan tek takım konumunda bulunan Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor mücadelesinde de yine adres değişikliği yapacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

10 resmi maç, 8 farklı stat

Bugüne kadar çıktığı 8 lig maçında 2 kez Olimpiyat Stadı’nda boy gösteren Karagümrük, 1’i ev sahibi olmak üzere 2 maçı da Kadıköy’de oynadı. Kırmızı-siyahlılar kalan 4 maçta ise Gaziantep, Alanya, Ankara ve Esenyurt’ta sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Nevşehir Belediyespor mücadelesinde bu sezon ilk kez kendi sahası olan Vefa Stadı’nda boy gösteren Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor maçına Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda çıkacak ve 10 resmi maçta 8 farklı statta boy göstermiş olacak.



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