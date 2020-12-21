Kartal zirve aşkına

Süper Lig’in 13. haftasında evinde Erzurumspor’u ağırlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka gitti ve karşılaşmayı 4-0 kazandı. Zirveye oynayan rakiplerinin puan kaybettiği haftada siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Aboubakar (2), N’Koudou ve Vida kaydetti.

22. dakikada N’Koudou’nun soldan ortasında arka direkte Aboubakar ve Welinton’un dokunamadığı top auta gitti. 40’da kaleci Ersin Destanoğlu’nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes’in sert şutunu Beşiktaş kalecisi tokatladı.

İkinci yarıda etkisini arttıran Beşiktaş 12 dakikada attığı 4 golle sonuca gitti. 57. dakikada Mensah’ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 59’da Aboubakar, penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 62’de Beşiktaş, Aboubakar’ın pasında Mensah’la kontraya çıktı.

Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda N’Koudou’ya topu çıkardı, o da boş kaleye gönderdi: 2-0. 68’de sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerin devamında Ghezzal ortayı kesti. Ön direğe hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı: 3-0. 71’. dakikada soldan Rıdvan’ın taşıdığı top sonrası Atiba’yla duvar pası yapan Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle skoru belirledi: 4-0.

Beşiktaş’ta 5 değişiklik Ersin ve Vida 4 maç sonra

Beşiktaş, geçen hafta 2-1 yenildiği Alanya mazına göre Erzurum karşısına 5 değişiklikle çıktı. Hafta içinde bir oyuncusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan siyah-beyazlı ekibin kalesinde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında olduğu gibi Ersin Destanoğlu forma giydi. Sarı kart cezalısı Valentin Rosier’in sağ bekteki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı. Kaleci Ersin ve stoper Vida, Süper Lig’de 4 maç sonra ilk 11’de görev aldı.