Kasımpaşa kazandı, Sivassporlu iki futbolcu birbirinin üzerine yürüdü Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Max Gradel ile Uğur Çiftçi arasında yaşanan sert tartışma maça damga vurdu.

Haber Merkezi 25 Ocak 2021, 17:56 Son Güncelleme: 25 Ocak 2021, 18:07 Yeni Şafak