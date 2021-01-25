Kasımpaşa kazandı, Sivassporlu iki futbolcu birbirinin üzerine yürüdü

Ligin 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada frikikten muhteşem bir vuruşla Haris Hajradinovic ve 17. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
İki takım arkadaşı kavganın eşiğinden döndü
Sivasspor'da mücadelenin 64. dakikasında Max Gradel ile Uğur Çiftçi arasında ciddi bir tartışma yaşandı. İki futbolcunun birbirini üzerine yürüdüğü görülürken, diğer oyuncular araya girdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yaşananların ardından Uğur Çiftçi'yi oyundan aldı.
- Kasımpaşa 2-0'lık galibiyetin ardından puanını 25'e yükseltti. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.