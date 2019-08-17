Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak
SÜPER LİG

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak

Kasımpaşa - Trabzonspor maçına dair tüm bilgiler

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı eleyen bordo-mavililer lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi AA
Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı.

Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen Trabzonspor, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Sörloth rüzgarı

Trabzonspor’un, İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor’a çabuk uyum sağladı. Başarılı santrfor, bordo-mavili takım ile çıktığı ilk iki resmi maçta iki gol atarak takımının Avrupa kupalarında yoluna devam etmesinde önemli katkıda bulundu.

Karadeniz ekibinin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Sparta Prag ile oynadığı iki maçta Trabzonspor’a adeta nefes aldıran gollere imza atan 23 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bordo-mavili formayla kariyerinin en önemli başlangıcını da yapmış oldu.

Trabzonspor Alexander Sörloth'u 2+2 yıllığına kiralamıştı.
Trabzonspor Alexander Sörloth'u 2+2 yıllığına kiralamıştı.
AA

1.94 metre boyundaki forvet, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Söz konusu maçlarda golle tanışamayan oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent’e ise 19 lig maçında attığı 4 golle katkı sağladı.

  • Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beINSports'tan naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da tek eksik

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Fernandes, Ben Youessef, Hafez, Aytaç, Pavelka, İlhan Depe, Khalili, Yusuf, Koita

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Fırtına zorlu fikstüre giriyor

Bordo-mavililer, 25 Ağustos’ta ligin 2’nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde Medical Park Stadı’nda AEK’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, 1 Eylül’de ise Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bordo-mavililer böylece 1 Eylül’e kadar 3’ü deplasman, 2’si evinde olmak üzere toplamda 17 günlük süreçte 5 müsabakaya çıkmış olacak.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek ile 2 yıllığına anlaştı.
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek ile 2 yıllığına anlaştı.
İHA

Yeni transferler sahada

Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa'da yeni transferler Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek.

  • Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti.

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