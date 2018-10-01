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Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Mustafa Denizli'yi getirme konusunda anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Denizli

Mustafa Denizli

Trabzonspor'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra yönetim kurulu kararıyla yolların ayrılmasına karar verilen Kemal Özdeş'in ardından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

İstanbul temsilcisi, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile prensip anlaşmasına varırken kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Sezona 4'te 4 yaparak muhteşem bir giriş yapan Kasımpaşa, Galatasaray yenilgisi sonrası düşüşe geçmiş ve son olarak Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

Mustafa Denizli'nin Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaştığı ve opsiyon hakkının kulüpte olduğu belirtildi.


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