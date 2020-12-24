Konyaspor son dakikada geri döndü

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor, geriden gelerek 2-1 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 89. dakikada penaltıdan Henrique ve 90+8. dakikada Jevtovic attı. Kayserispor'un tek golünü ise 45+5. dakikada penaltıdan Henrique kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Lennon 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 18'e yükseltirken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.