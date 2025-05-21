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Kayserispor son kez taraftarının önünde

Kayserispor son kez taraftarının önünde

11:4921/05/2025, Çarşamba
IHA
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Kayserispor, şu ana kadar iç sahada 28 puan topladı.
Kayserispor, şu ana kadar iç sahada 28 puan topladı.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, 2024-2025 sezonunun son iç saha maçına Pazar günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahasında Bodrumspor’u konuk edecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon son kez taraftarı önüne çıkacak. Geride kalan 36 haftada 44 puan toplayarak ligde kalmayı başaran Kayserispor, son iç saha maçında Bodrumspor ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor ile Bodrumspor arasındaki müsabakanın 25 Mayıs Pazar günü oynanacağını açıkladı. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Kümede kalma adına Bodrumspor ile çekişen Alanyaspor’un maçı da aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Konyaspor ile Alanyaspor arasındaki müsabaka da 25 Mayıs Pazar günü oynanacak ve bu maç da aynı saatte başlayacak.


Kayserispor, geride kalan 36 haftada 17 iç saha maçına çıktı. 8 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 5 kez de mağlup oldu. 27 gol atıp kalesinde 25 gol gören Kayserispor, iç sahada 28 puan topladı.



#Süper Lig
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