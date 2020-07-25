SÜPER LİG

Kayserispor Trabzonspor 1-2 özet izle

Trabzonspor kazandı Kayserispor küme düştü

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanırken, Kayserispor Süper Lig'de küme düşen ekip oldu.

Haber Merkezi İHA
Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinci.

Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinci.

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Novak ve 90+6. dakika Sörloth kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Henrique attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 65'e yükseltirken, Kayserispor 32 puanla küme düştü.

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

2019/2020 sezonu yarın oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı haricinde tamamlandı. Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'de hangi takımın küme düşeceği merak konusu olmuştu.2019/2020 sezonu Süper Lig'de küme düşen takımlarSon hafta karşılaşmalarıyla birlikte Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Malatyaspor küme düştü.Son hafta karşılaşmasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertlilerin 3-1 kazanmasına rağmen Malatyaspor ve Kayserispor oynadıkları karşılaşmalarda galip gelemediği için kümede kaldı.Sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor ve yine sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Malatyaspor küme düştü. Dramatik sonKayserispor, Trabzonspor'u yenmesi halinde Süper Lig'den Rizespor düşecekti. 90+5. dakikada Kayserispor net bir fırsattan yararlanamazken, 90+6. dakikada Sörloth attığı golle Kayserispor'un ümitlerini sona erdirdi.Şampiyon BaşakşehirTFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

İHA

Eddie Newton ilk maçına çıktı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.

Kayserispor'da 2 değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.

İlk 11'ler

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Kayserispor-Trabzonspor maçında tartışılan an: Gol çizgisi teknolojisi arandı
Kayserispor-Trabzonspor maçında tartışılan an: Gol çizgisi teknolojisi arandı

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi içerisinde olan Kayserispor'un Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında kritik bir pozisyon yaşandı. Pedro Henrique'nin yakaladığı pozisyonda iki kritik kurtarış yapan Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Ancak ev sahibi ekibin futbolcuları, milli kalecinin ikinci kurtarışının çizgi içerisinden olduğunu öne sürdü.VAR'dan incelenen pozisyonda gol kararı çıkmadı. Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyonda 'neden gol çizgisi teknolojisi uygulan mıyor?' soruları soruldu.Bilindiği üzere Türkiye Süper Ligi'nde gol çizgisi teknolojisi maçlarda kullanılmıyor. Bu tip pozisyonlar VAR'daki görüntülerle inceleniyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
​Mahmut Tekdemir'in gözyaşları: Başakşehir'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.