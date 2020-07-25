Trabzonspor kazandı Kayserispor küme düştü

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Novak ve 90+6. dakika Sörloth kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Henrique attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 65'e yükseltirken, Kayserispor 32 puanla küme düştü.

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu 2019/2020 sezonu yarın oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı haricinde tamamlandı. Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'de hangi takımın küme düşeceği merak konusu olmuştu.2019/2020 sezonu Süper Lig'de küme düşen takımlarSon hafta karşılaşmalarıyla birlikte Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Malatyaspor küme düştü.Son hafta karşılaşmasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertlilerin 3-1 kazanmasına rağmen Malatyaspor ve Kayserispor oynadıkları karşılaşmalarda galip gelemediği için kümede kaldı.Sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor ve yine sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Malatyaspor küme düştü. Dramatik sonKayserispor, Trabzonspor'u yenmesi halinde Süper Lig'den Rizespor düşecekti. 90+5. dakikada Kayserispor net bir fırsattan yararlanamazken, 90+6. dakikada Sörloth attığı golle Kayserispor'un ümitlerini sona erdirdi.Şampiyon BaşakşehirTFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

Eddie Newton ilk maçına çıktı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.

Kayserispor'da 2 değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.

İlk 11'ler

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth