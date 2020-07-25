Trabzonspor kazandı Kayserispor küme düştü

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanırken, Kayserispor Süper Lig'de küme düşen ekip oldu.
Haber MerkeziİHA
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Novak ve 90+6. dakika Sörloth kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Henrique attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 65'e yükseltirken, Kayserispor 32 puanla küme düştü.
Eddie Newton ilk maçına çıktı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.
Kayserispor'da 2 değişiklik
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.
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