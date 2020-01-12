SÜPER LİG

Kayserispor'a Brezilyalı 10 numara

Hes Kablo Kayserispor, Chapecoense'den Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.

Haber Merkezi İHA
Gustavo Campanharo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Gustavo Campanharo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri’ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.

Orta saha ve forvet arkasında oynuyor

Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya’nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya’da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya’nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.

  • Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Paranın değiştiremediği futbolcu: Sanio Mane
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.