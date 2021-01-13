SÜPER LİG

Kayserispor'a hoca dayanmıyor: 2 sezonda 7 teknik direktör değiştirildi

Teknik direktör dayanmıyor: Kayserispor 2 sezonda 7 hoca değiştirdi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 2 sezon içerisinde 7 kez hoca değişikliği yaptı. Aynı zamanda Kayserispor'da 7 yabancı antrenör takımı çalıştırdı.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor'un yeni hocası Dan Petrescu göreve başladı.

Kayserispor'un yeni hocası Dan Petrescu göreve başladı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da Rumen teknik direktör Dan Petrescu dönemi resmen başladı. Petrescu, sarı kırmızılı takımda bu sezon görev yapacak 3.teknik direktör oldu. Petrescu, Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan 7.yabancı teknik direktör olarak da tarihe geçti.

7. yabancı hoca

Daha önce İngiliz, Portekizli, Hırvat, Gürcü teknik direktörler görev yaparken 3 kez de rumen teknik direktörler sarı kırmızılı takımlın çatısı altında yerini aldı. Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan ilk yabancı teknik direktör İngiliz Richard Beresford olurken şu an için son yabancı hoca Dan Petrescu oldu.

Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan yabancı teknik direktörler şu şekilde;

Richard Beresford (İngiliz teknik direktör. 1973-1974 sezonunda görev yaptı) Gigi Multescu (Rumen teknik direktör. 1997-1998 sezonunda görev yaptı) Şota Arveladze (Gürcü teknik direktör. 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında 84 maçta görev yaptı) Robert Prosinecki (Hes Kablo Kayserispor’da 2 kez farklı dönemlerde göreve geldi ve 3 sezonda görev yaptı) Domingos Paciencia (Portekizli teknik direktör. 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında Robert Prosinecki’nin gönderilmesi sonrasında takımın başına getirildi. Kayserispor ile 7 lig maçına çıktı) Marius Sumudica (Rumen teknik direktör. 2017-2018 sezonunda görev yaptı. 33 Süper Lig, 8 türkiye Kupası maçında takımın başında yeraldı) Dan Petrescu (Rumen teknik direktör. 1967 doğumlu Petrescu ilk kez Türkiye’de çalışacak)

  • Son 2 sezonda 7 hoca değişikliği
  • Kayserispor, ligin en fazla hoca değiştiren takımlarından birisi konumunda. 2019/2020 sezonuna Hikmet Karaman ile başlayan Kayserispor, daha sonra Samet Aybaba ile anlaştı. 18 gün görevde kalan Aybaba daha sonra takımdan ayrıldı. Onun yerine Bülent Uygun getirildi. Kayserispor ile 9 maça çıkan Uygun'dan sonra Robert Prosinecki dönemi başladı. 19 maç sonunda Prosinecki ile de yollar ayrılıp Bayram Bektaş ile anlaşma sağlandı. Sadece 6 maç görevde kalabilen Bektaş'ın ardından yeniden Samet Aybaba göreve getirildi. 9 maçta 0.44 puan ortalaması yakalayan Aybaba ile de yollar ayrıldı. Takımın başına son olarak Dan Petrescu getirildi.

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi kısa sürdü
Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi kısa sürdü

Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba’ya da iletti.Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor’un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:Galatasaray-Kayserispor 1-1Kayserispor-Karagümrük 0-0Göztepe-Kayserispor 1-1Kayserispor-Trabzonspor 0-0Antalyaspor-Kayserispor 2-0Kayserispor-Konyaspor 1-2Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2Kayserispor-Beşiktaş 0-2Kayserispor engelini aşan Beşiktaş ligin yeni lideri oldu

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