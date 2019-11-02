SÜPER LİG

Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe'de Adil Rami, kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe'de Adil Rami, kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

4 futbolcu yok

Fenerbahçe, Kayserispor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı devam eden kaleci Harun Tekin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.


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