SÜPER LİG

Kayserispor'da Fenerbahçe galibiyeti primi artırıldı

Fenerbahçe'yi sahasında mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman, soyunma odasında futbolculara galibiyet priminin 50 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN

Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta sonra kazanmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fenerbahçe'yi tek golle mağlup etmenin mutluluğu hakim. Fenerbahçe maçı sonrasında Kayserispor yönetimi, galibiyet primini 50 bin TL olarak açıkladı.

Daha önce 25 bin TL olarak belirlenen, Fenerbahçe maçı öncesinde ise 40 bin TL olarak açıklanan galibiyet primi, müsabaka sonrasında 50 bin TL olarak lanse edildi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, soyunma odasında futbolculara galibiyet priminin 50 bin TL'ye çıkarıldığını ve bu rakamın da hafta içerisinde tüm oyuncuların hesabına yatırılacağını müjdeledi.

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