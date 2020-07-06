SÜPER LİG

Kayserisporlu Silviu Lung Beşiktaş maçına damga vurdu: Silvi Lung'un sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Kayserispor-Beşiktaş maçına Silviu Lung damga vurdu: Teklif Twitter'dan geldi

Kayserispor Kalecisi Silviu Lung, Beşiktaş maçında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı kırmızılı takımın Rumen file bekçisi sakatlığına rağmen yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızı oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Lung'un kurtarışlarına kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından gündem olan bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor Kalecisi Lung

Kayserispor Kalecisi Lung

Kayserispor-Beşiktaş maçına ev sahibi takımın Rumen kalecisi Silviu Lung'un kurtarışları damga vurdu. Takımını ayakta tutan kurtarışlara imza atan tecrübeli kaleciyi maç içerisinde kutlayan ilk isim ise Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz oldu.

Sakatlığına rağmen gollük pozisyonlarda kalesine duvar ören Lung, Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda gole izin vermeyerek haftanın en kritik kurtarışlarından birine imza attı.

  • Silviu Lung, Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla toplam 105 kurtarışa ulaştı ve Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Belediye Başkanı Twitter'dan teklif yaptı

Yaptığı üst üste kurtarışlardan sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beşiktaş maçında sakatlığına rağmen muhteşem kurtarışlara imza atan Silviu Lung’a Twitter hesabından teklifte bulundu.

  • "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri’de yaşıyorsun. Türkçe’yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol"

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