SÜPER LİG

Kayserispor'un 17'lik yıldız adayı Nurettin Korkmaz göz hapsinde

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 17 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, idmandaki hırs ve azmiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Genç oyuncu idmanda güç çalışması yaptı.

Genç oyuncu idmanda güç çalışması yaptı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında sahasında oynayacağı lider Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen milli arada güç depolayan sarı-kırmızılı takımda gözler genç oyuncularda.

Son oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna giren ve yaptığı asist ile büyük beğeni kazanan 2002 doğumlu genç futbolcu Nurettin Korkmaz antrenmanlardaki hırsı, isteği ile dikkat çekiyor. Teknik heyetin yakından ilgilendiği Nurettin Korkmaz ligde kalan haftalarda forma savaşına hazır.

Kayserispor’un gelecekte büyük beklentileri olan isimlerin başında yer alan Nurettin, birçok kulüp tarafından da takip edilmeye başlandı.

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
Yeni Şafak

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Enes Ünal'ın rekorunu kıran 15 yaşındaki futbolcu maç sonundaki röportajında 'hedefim Avrupa' dedi.


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