SÜPER LİG

Kayserispor’un ismi değişiyor

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’un ismi ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olacak.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor’un yeni ismi Hes Kablo Kayserispor olacak.

Kayserispor’un yeni ismi Hes Kablo Kayserispor olacak.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’de son sırada bulunan Kayserispor’da isim değişikliği yapılacak. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sarı-kırmızılı takıma hangi şirketlerinin ismini vereceklerini açıkladı.

İHA muhabirine konuşan Alpaslan Baki Ertekin sarı-kırmızılı takımın yeni isminin ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olarak anılacağını belirtti. Ertekin, "Bugün Kayserispor kulübüne yeni isim ile ilgili resmi yazıyı gönderiyoruz. Kayserispor kulübü isim değişikliği konusunda gerekeni yapacaktır" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor'un adının değişeceğini söyledi.
Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor'un adının değişeceğini söyledi.

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