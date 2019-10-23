SÜPER LİG

Kevin Campbell Trabzonspor'u ziyaret etti

Trabzonspor’un eski futbolcusu Kevin Cambell, bordo-mavili kulübü ziyaret ederek teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü.

Haber Merkezi IHA
Trabzonspor’un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Trabzonspor’un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Fotoğraf: IHA

Trabzonspor’da 1998 - 1999 yılları arasında forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi’nde bordo-mavililerin oynayacağı Krasnodar maçı öncesi kulübü ziyaret etti.

Aynı dönemde birlikte forma giydiği Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi.

  • Ziyaretin ardından Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell’e günün anısına forma hediye edildi.


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