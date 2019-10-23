Kevin Campbell Trabzonspor'u ziyaret etti

Trabzonspor’da 1998 - 1999 yılları arasında forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi’nde bordo-mavililerin oynayacağı Krasnodar maçı öncesi kulübü ziyaret etti.
Aynı dönemde birlikte forma giydiği Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi.
- Ziyaretin ardından Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell’e günün anısına forma hediye edildi.
1998 – 1999 yılları arasında kulübümüzde forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell (@1kevincampbell) kulübümüzü ziyaret etti.
Detaylar👉 https://t.co/cLJ7JXFbg5 pic.twitter.com/72e7d7bL4C
1998 – 1999 yılları arasında kulübümüzde forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell (@1kevincampbell) kulübümüzü ziyaret etti.
Yorum