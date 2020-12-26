Kevin Grosskreutz'dan olay Galatasaray itirafı: Kariyerimi bitirdi​

Galatasaray'ın 2015 yılında Borussia Dortmund’dan transfer ettiği fakat evraklarının FIFA'dan geç gönderilmesinden dolayı, sarı-kırmızılı formayı resmi maçlarda hiç giyemeyen Kevin Grosskreutz Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Sport1’e konuşan 32 yaşındaki Alman oyuncu, Galatasaray'a transferi hakkında sorulan bir soruya yanıt verirken çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılı takıma transferiyle kariyerinin bittiğini belirten Grosskreutz," Galatasaray tercihim bir nebze kariyerimi bitirdi. Ayrıca önemli bir tecrübeydi de… Transfer döneminin son günü olduğu için oraya gitmek konusunda acele bir karar verdim. Bu kesinlikle bir hataydı ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nı kazanmıştı

Son olarak Almanya 3. Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 forması giyen Kevin Grosskreutz, ekim ayından beri kendisine kulüp bulamadı. 32 yaşındaki oyuncu, Alman Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası’nı kaldırdığı kadro da yer alıyordu.

Kevin Grosskreutz 3. lige transfer oldu 2014 yılında Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Kevin Grosskreutz, kariyerine 3. ligde devam edecek.29 yaşındaki Alman futbolcu, Darmstadt'tan ayrılarak KFC Uerdingen takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.2013 yılında Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden Grosskreutz, 2015 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ancak FIFA'ya evrakların geç gönderilmesinden kaynaklı bir problem nedeniyle resmi maçlarda forma giymemişti.Wir haben da einen kleinen Transfer-Hammer für euch 😉 Willkommen Kevin Großkreutz 💙❤️ https://t.co/owLkRIjW1p— KFC Uerdingen (@KFC_Uerdingen) 5 Temmuz 2018