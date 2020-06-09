SÜPER LİG

Khalid Al Shaibani: Türkiye'den teklifler aldım

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye’de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig’den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Shaibani'nin defansif bir oyun yapısı var.

Shaibani'nin defansif bir oyun yapısı var.

Fotoğraf: IHA

Al Wasl’da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Khalid Al Shaibani, Türkiye’de forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Birçok yaş grubunda milli formayı giyen ve daha sonra A takım kadrosuna alınan genç oyuncu, kendisine Süper Lig ve TFF 1. Lig’de birçok ekipten teklif geldiğini ifade ederek, "Amacım yurt dışında forma giymek. Türkiye de futbol konusunda çok önemli bir noktada. Avrupa’da boy göstermek istiyorum ve bu nedenle gelen teklifleri de değerlendirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kulüp ismi vermem doğru olmaz"

Shaibani, kendisine teklifte bulunan kulüplerle ilgili olarak ise "Şu anda kulüp ismi vermem doğru olmaz. Görüşmeler ilerledikçe, açıklama yaparım" dedi.

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