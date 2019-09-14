Kontratak uyarısı
SÜPER LİG

Kontratak uyarısı

Ligde oynadığı son 15 maçta da yenilgi yüzü görmeyen, 2019-20 sezonunun ilk 3 haftasında topladığı 5 puanla 5’inci sırada yer alan Trabzonspor, yarın taraftarı önünde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Karaman

Ünal Karaman

Milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla devam eden çalışmalarda teknik heyet, özellikle geçiş oyununda dikkatli olmaları konusunda futbolculara uyarılarda bulundu. Yapılan antrenmanlarda tüm oyunculardan kaybedilen topu takip etmelerini isteyen teknik direktör Ünal Karaman, “Saha içinde yerinizi kaybetmeyin. Rakibin geçişine müsaade etmeyin. Kaybettiğiniz topu takip etmezseniz Gençlerbirliği maçında kontradan golü yeriz. Herkes dikkatli olsun ve top rakipteyken çabuk şekilde herkes saha içerisindeki yerini alsın” uyarılarında bulundu.

STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞIYOR

Hafif sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı çalışan yeni transferlerden Daniel Sturridge de yeniden takıma dahil oldu. Fiziksel anlamda tam hazır olmadığı gerekçesiyle takımının önceki maçlarında kadroda yer almayan Sturridge’in, Gençlerbirliği maçında kadroda yer alması ve bordo-mavili forma ile ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

Aslan Falcao
Aslan Falcao

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk eden Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrıldı: 1-0. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Radamel Falcao, ilk maçında takımına galibiyeti getiren isim oldu. Galatasaray, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı maç öncesi de moral buldu. 6. dakikada Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti. 34’de soldan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı. 38’de Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 50’de Belhanda’nın orta sahanın solunda kullandığı serbest vuruşa Marcao’nun kafa vuruşunu Fatih direk dibinde çeldi. 58’de Quaresma, Ömer Bayram’ı çalımladıktan sonra şutunu çekerken Muslera’yı geçemedi. 61’de Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşu Thiam gole çevirirken, hakem VAR’a başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 80’de Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Falcao’nun plase vuruşu kalenin solundan auta gitti. Sahasında yine bileği bükülmediGalatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.Golünü attı selamı çaktıGalatasaray’ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Radamel Falcao ile Mario Lemina, Kasımpaşa maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuların ısınması sırasında büyük coşkuyla takımlarına destek verirken en çok ilgiliyi Falcao’ya gösterdi. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Falcao, ilk maçında golle tanışırken, büyük sevinç yaşadı. Kolombiyalı yıldızın golden sonra eline göğsüne götürerek Metin Oktay selamı vermeside dikkat çekti. Fazla topla buluşamayan Falcao, 90. dakikada yerini Ryan Donk’a bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, maç sonucu taraftarlara üçlü çektirdi.Sessiz protestoGalatasaraylı taraftarlar, son dönemde yaşanan olaylara tepki gösterdi. Fatih Terim’in cezasını ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştiren taraftarlar, “Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı... Biz buradayız, durdursanıza hadi Galatasaray’ı”, “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak” ve “Galatasaray’ın Galatasaraylıdan başka dostu yoktur” pankartları açtı. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte mücadeleyi 3 dakika sessiz şekilde izledikten tezahüratlarda bulundu.Galeri: Radamel Falcao ilk maçında geceye damga vurdu

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