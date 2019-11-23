Konyaspor-Beşiktaş: 0-1

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 72. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 21'e çıkartırken, Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali’nin pasında topu alan Milosevic’in şutu ağlarla buluştu fakat VAR’a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby’nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic’in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

57. dakikada Diaby'nin sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

72. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in pasında, topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi

81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen topu önünde bulan N'Koudou'nun vuruşunda top Anicic'den döndü.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.