Konyaspor-Gençerbirliği 1-1

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konyaspor'un golünü 37. dakikada Miya kaydetti. Konuk ekibin skoru ise 90+4. dakikada Yasin Pehlivan'dan geldi.
- Bu sonuçla Konyaspor puanını 15'e, Gençlerbirliği 7'ye yükseltti.
Taraftar tepki gösterdi
Maçın büyük bölümünü 1-0 önde götüren Aykut Kocaman'ın öğrencileri, mücadelede atağa çıkmayıp sık sık geriye doğru oynaması nedeniyle karşılaşma içerisinde taraftarından tepki gördü. Son dakikada yenilen gol sonrası taraftarın isyanı ikiye katlandı.
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