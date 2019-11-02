SÜPER LİG

Konyaspor-Gençerbirliği 1-1

İttifak Holding Konyaspor, uzatmalarda yediği golle Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, 10 haftada 13 puan topladı.

Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, 10 haftada 13 puan topladı.

Fotoğraf: İsmail AKKAYA / DHA

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konyaspor'un golünü 37. dakikada Miya kaydetti. Konuk ekibin skoru ise 90+4. dakikada Yasin Pehlivan'dan geldi.

  • Bu sonuçla Konyaspor puanını 15'e, Gençlerbirliği 7'ye yükseltti.

Taraftar tepki gösterdi

Maçın büyük bölümünü 1-0 önde götüren Aykut Kocaman'ın öğrencileri, mücadelede atağa çıkmayıp sık sık geriye doğru oynaması nedeniyle karşılaşma içerisinde taraftarından tepki gördü. Son dakikada yenilen gol sonrası taraftarın isyanı ikiye katlandı.

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