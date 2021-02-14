Spor Konyaspor ligde 6 hafta sonra kazandı
SÜPER LİG

Konyaspor ligde 6 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve 6 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri
Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.

6 hafta sonra gelen galibiyet

Alınan bu galibiyetin ardından Konyaspor, 6 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Denizlispor ise 18 puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.


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