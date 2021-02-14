Konyaspor ligde 6 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.
6 hafta sonra gelen galibiyet
Alınan bu galibiyetin ardından Konyaspor, 6 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Denizlispor ise 18 puanda kaldı.
Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.