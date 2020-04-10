Koronavirüs salgınında Süper Lig'in yıldızları değer kaybetti

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Salgın sürecinde çoğu futbolcunun bonservisleri düşüş gösterdi.
En çok değer kaybeden ilk 5 futbolcudan 3'ü Galatasaray'dan diğer isimler ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çıktı.
İşte en çok değer kaybeden 5 futbolcu;
- Jean Michel Seri: 18 milyon Euro'dan 9.5 milyon Euro'ya düştü.
- Mario Lemina: 15 milyon Euro'dan 10.5 milyon Euro'ya geriledi.
- Max Kruse: 12 milyon Euro'dan 8.5 milyon Euro'ya düştü.
- Radamel Falcao: 8 milyon Euro'dan 4.8 milyon Euro'ya geriledi.
- Adem Llajic: 12 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya geriledi.
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