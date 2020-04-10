Koronavirüs salgınında Süper Lig'in yıldızları değer kaybetti

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Salgın sürecinde çoğu futbolcunun bonservisleri düşüş gösterdi.

En çok değer kaybeden ilk 5 futbolcudan 3'ü Galatasaray'dan diğer isimler ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çıktı.

İşte en çok değer kaybeden 5 futbolcu;

Jean Michel Seri: 18 milyon Euro'dan 9.5 milyon Euro'ya düştü.

18 milyon Euro'dan 9.5 milyon Euro'ya düştü. Mario Lemina: 15 milyon Euro'dan 10.5 milyon Euro'ya geriledi.

15 milyon Euro'dan 10.5 milyon Euro'ya geriledi. Max Kruse: 12 milyon Euro'dan 8.5 milyon Euro'ya düştü.

12 milyon Euro'dan 8.5 milyon Euro'ya düştü. Radamel Falcao: 8 milyon Euro'dan 4.8 milyon Euro'ya geriledi.

8 milyon Euro'dan 4.8 milyon Euro'ya geriledi. Adem Llajic: 12 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya geriledi.