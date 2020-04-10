SÜPER LİG

Koronavirüs salgınında Süper Lig'in yıldızları değer kaybetti

Koronavirüs salgını sonrası futbolcuların piyasa değerlerinde ciddi düşüş yaşanırken, Süper Lig'de değeri en çok düşen 5 oyuncunun 3'ü Galatasaray'dan çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgın sürecinde Galatasaray'dan 3 futbolcunun değerinde ciddi düşüş yaşandı.

Salgın sürecinde Galatasaray'dan 3 futbolcunun değerinde ciddi düşüş yaşandı.

Fotoğraf: İsa Terli

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Salgın sürecinde çoğu futbolcunun bonservisleri düşüş gösterdi.

En çok değer kaybeden ilk 5 futbolcudan 3'ü Galatasaray'dan diğer isimler ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çıktı.

İşte en çok değer kaybeden 5 futbolcu;

  • Jean Michel Seri: 18 milyon Euro'dan 9.5 milyon Euro'ya düştü.
  • Mario Lemina: 15 milyon Euro'dan 10.5 milyon Euro'ya geriledi.
  • Max Kruse: 12 milyon Euro'dan 8.5 milyon Euro'ya düştü.
  • Radamel Falcao: 8 milyon Euro'dan 4.8 milyon Euro'ya geriledi.
  • Adem Llajic: 12 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya geriledi.

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Koronavirüs salgını futbol sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ekonomik olarak zora giren futbol kulüpleri bırakın bu sezonu yeni sezonla ilgili bile endişe havasına hakim. Bununla birlikte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular da kariyer planı yapmakta zorluk yaşıyor.Yeni sezonda daha iyi sözleşmelerle başka takımlara transfer olmayı ya da kulüplerinden daha yüksek kontratlar almayı hedefleyen futbolcular bu isteklerini bu sezon gerçekleştirmekte oldukça zorlanacak.İşte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular;❍ Thomas Meunier❍ Willian❍ Dries Mertens❍ Edinson Cavani❍ Jan Vertonghen❍ Artem Dzyuba❍ Layvin Kurzawa❍ Charles Aranguiz❍ David Silva❍ Mario Götze❍ Benjamin Stambouli❍ Pedro❍ Jose Callejon❍ Nathaniel Clyne❍ Japhet TangangaGaleri: FIFA'dan yapılacak transferler için radikal karar


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