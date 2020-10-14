SERİE A

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndayken koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndayken koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Fotoğraf: GONZALO FUENTES

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine Torino'da devam etme kararı aldığı belirtildi.

Torino kentinin takımı olan Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcunun, TSİ 15.30 sıralarında özel bir ambulans uçakla Lizbon'un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı'ndan ayrılarak Torino'ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Belirti yok

Portekiz Futbol Federasyonu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo ile ilgili dün yaptığı açıklamada, futbolcunun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirtmişti.

  • Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca futbolculardan Jose Fonte ve kaleci Anthony Lopes'in testleri de pozitif çıkmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı kadrodan çıkarıldı
Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı kadrodan çıkarıldı

Portekiz Futbol Federasyonu, futbol kamuoyunu şoke eden bir açıklama yaptı.Portekiz'in İsveç ile oynayacağı maç öncesinde yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun test sonucu pozitif çıktı ve oyuncu karantinaya alındı.Ronaldo ile ilgili yapılan açıklamada Portekizli yıldızın test sonucunun şüpheli olmasından ötürü ikinci bir test yapıldığı ve bu testin sonucunun beklendiği aktarıldı.Uzun süre adasında kalmıştı35 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinin henüz başlarında liglere ara verildiği süreçte Portekiz’de sahibi olduğu adada ailesiyle birlikte dış dünyadan izole bir hayat sürerek korona virüsten korunmuştu.Fransız futbolcular alarmdaPortekiz, Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Pogba, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo’yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi Cristiano Ronaldo’nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.BREAKING: Cristiano Ronaldo leaves Portugal squad after a positive test for coronavirus&mdash; Sky Sports News (@SkySportsNews) October 13, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.