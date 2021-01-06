Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti. Dilekçesini sunan Sepil yerine kimin başkan olacağı henüz netlik kazanmadı.

Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'na sundu dilekçe şu şekilde:

"5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim"



