Kulüpler Birliği'nde Mehmet Sepil dönemi

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübünde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni başkanını belirledi. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda yeni başkan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil seçildi.
Amerika'da bulunan Mehmet Sepil'in toplantıya telekonferansla katıldığı bildirildi.
Vakfın 10. başkanı oldu
2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. Yeni seçilen Mehmet Sepil vakfın 10. başkanı oldu.
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