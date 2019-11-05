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Kulüpler Birliği'nde Mehmet Sepil dönemi

Kulüpler Birliği'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında vakfın başkanı olarak Mehmet Sepil seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübünde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni başkanını belirledi. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda yeni başkan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil seçildi.

Amerika'da bulunan Mehmet Sepil'in toplantıya telekonferansla katıldığı bildirildi.


Vakfın 10. başkanı oldu

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. Yeni seçilen Mehmet Sepil vakfın 10. başkanı oldu.

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