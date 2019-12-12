SÜPER LİG

Kulüpler iyice batar

Futbol Federasyonu’nun sezon başında kulüplere getirdiği harcama limitlerindeki sınırlandırmayı artırması tartışma yarattı. Ekonomik güçlük yaşayan kulüplere daha fazla harcama imkanı tanıyan federasyon, UEFA’nın yaptırımlarını yok sayarken, işini düzgün yapan kulüpleri de cezalandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Özdemir

Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, hafta başında yaptığı açıklamayla kritik bir karar alarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaptı. Oysa sezon başında yürürlüğe sokulan talimat konusunda taviz verilmeyeceği kısa bir süre önce açıklanmıştı. Mali borç içinde yüzen kulüpleri ekonomik olarak disipline etmek için, UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play kurallarını, Türkiye Futbol Federasyonu da kendisine uyarlamış ve uygulamaya koymuştu. Buna göre her kulübe, borcu vei çinde bulunudğu mali duruma göre belli oranda bir harcama limiti getirilmişti. 27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı göre Galatasaray 368 milyon TL, Beşiktaş 256 milyon TL, Fenerbahçe 206 milyon TL, Trabzonspor 88 milyon TL, Başakşehir ise 150 milyon TL harcama limitine sahip olmuştu. Federasyon, bu konuda taviz vermeyeceğini ve kulüplerin bu limitleri en fazla yüzde 30 düzeyde aşabileceklerini açıklamıştı.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri
Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri

HANİ KURTULUŞ REÇETESİYDİ?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’ndan kesinilikle taviz vermeyeceklerini, bu konuda puan silme cezasına hatta küme düşmeye kadar gideceklerini ve bu talimatın Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacağını ifade etmişti. Özdemir bu konuda, “Yeni lisans sicil kurulu ile finansal fair play ortamını yaratabilirsek 3 yıl içinde kulüplerimizi düzlüğe çıkarabiliriz. Kulüplerimiz artık gidip büyük paralarla futbolcu almıyor. Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin üç-beş katını harcama lüksümüz yok. Federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları ve küme düşürme cezaları uygulanacak” demişti.

Yeni limitler

4 büyüklerin yeni limitleri
4 büyüklerin yeni limitleri

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4 büyüklerin yeni limitleri
4 büyüklerin yeni limitleri

BİR GECEDE KARAR DEĞİŞTİ

TFF yönetim kurulu, Pazartesi günü toplandı ve Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması bölümündede değişiklik yaparak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltti. 18 takımın hepsinin limiti yüzde 30 aştığını farzedersek, toplamda harcayabilecekleri rakam 2 milyar 735 milyon 533 bin liraya ulaşıyordu. Son limitle birlikte ise bu rakam 2 milyar 946 milyon TL’ye ulaştı. Bütçeleri denk getiremedikleri için puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya olan kulüplerin talebini kabul eden TFF’nin kararı, tepkilere neden oldu. Yüzde 10’luk artış sayesinde Galatasaray 36.8, Beşiktaş 25.6, Fenerbahçe 20.6, Trabzonspor ise 8.8 milyon TL daha fazla harcayabilecek.

OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ

  • Başta Trabzonspor olmak üzere, Süper Lig’de mevcut limitlere uyarak harcama ve planlama yapan kulüpler, yapılan değişikliğin haksız rekabete yol açtığını ve oyun oynanırken kural değiştirildiğini dile getirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili olarak, “Bu lisans talimatı durup dururken kendiliğinden ortaya çıkmadı. UEFA’nın Finansal Fair Play Komitesinin talepleri doğrultusunda oluşan Lisans Talimatıydı. Türkiye Futbol Federasyonu, Lisans Talimatı ile ilgili UEFA’ya taahhütte bulundu. Trabzonspor kulübü olarak harfiyen bu lisans talimatında ki limit çerçevesinde kalarak kadro yapılandırmamızı oluşturarak TFF’nin uygulamaya koyduğu Lisans Talimatına harfiyen uyduk. Sezon içinde uygulamaya konulan bir kural sezon ortasında değiştirilemez. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu karar Tahkim’den dönmezse, itirazımızı UEFA’ya hatta CAS’a taşıyacağız. Kulüpler Birliği’nde bu konu konuşulmadı” dedi.

UEFA’NIN SOPASI TEPEMİZDE

Finansal Fair Play kıskacında tutulan kulüplere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fazladan borçlanma hakkı, sadece bu kurala uyan kulüpleri kızdırmakla kalmayacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir kısa süre önce yaptığı açıklamada bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını açıklarken, kısa süre sonra ise yapılan değişiklikle çoğu kulübün tüm planları altüst oldu. TFF bu konuda UEFA’ya da taahhütte bulunmuştu. Şimdi gözler, UEFA’nın yapılan bu değişiklik için ne karar vereceği yönünde. UEFA yetkililerinin TFF’nin bu değişikliği konusunda yaptırım uygulamaya gidebileceği hatta kulüpleri Avrupa kupalarına almamaya kadar gidebileceği öğrenildi. UEFA’nın Finansal Fair Play Komitesi ile yapılan anlaşmaların ardından takımlarımız Avrupa kupalarına katılmak için denk bütçe oluşturmaya çalışırken, TFF’nin verdiği izinler harcamaların önünü daha çok açacak ve yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacağız.

MİLLİ TAKIMA YANSIYACAK

Bu karar aynı zamanda, bütçelerinde küçülmeye gidecek olan kulüplerin altyapılardan daha fazla oyuncu oynatmasının önünü de kapatmış oldu. Altyapıdan yetişen Türk futbolcuların forma bulma şansı iyice azalacak. Milli takımın son süreçte altyapıdan çıkan oyuncularla yakaladığı çıkış da böylelikle sekteye uğrayacak ve ay-yıldızlı takım süreçten olumsuz etkilenecek.

  • KULÜPLER BİRLİĞİ TALEP ETTİ
  • Nihat Özdemir
    Nihat Özdemir
  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’ndaki değişiklik talebinin Kulüpler Birliği’nden geldiğini belirterek, “Bu başvurunun belgesini gerekirse TFF’nin sitesinde yayınlarız” dedi
  • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Göreve gelir gelmez bu yüzde 30 borçlanma marjını koyduk. Daha sonra Fikret Orman eski Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu marjın artırılması için bütün kulüpler adına bir imzalı kağıt verdi. Daha sonra Fikret Orman hem Beşiktaş’taki hem de Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden ayrıldı, yerine Mehmet Sepil geldi ve bu marjın artırılması gerektiğini tekrar gerekçeleriyle iletti. Kulüpler Birliği Başkanı böyle bir teklifle geldikten sonra ben açıp bütün kulüplerin başkanlarına tek tek bunu sormam. Temsilci olarak geldi ve ricada bulundu. Yazılı belgesi elimizde var, gerekirse TFF’nin sitesinde yayınlarız” diye konuştu.
  • TALEP ETTİK ORAN VERMEDİK
  • Mehmet Sepil
    Mehmet Sepil
  • Üç gün önce TFF Başkanı Nihat Özdemir’in kendisini aradığını ve yapacakları toplantıda kulüplerin harcama limitlerinin gündeme geleceğini söylediğini vurgulayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “Kendisine, lisans talimatının Haziran 2019’da çıkması sonrası, yayıncı kuruluş tarafından yapılacak ödemelerle ilgili indirime gidildiğini hatırlattım. İndirim, dolar bazında yüzde 13 seviyesinde. Bu yıl yeni bilançolarda Anadolu kulüplerinin gelirlerinin düşmesinden dolayı, limitlerin azalacağı çok açık. Bu konuyu Nihat Özdemir başkana hatırlatıp, özellikle gelirlerinin büyük bölümü yayıncı kuruluştan olan Anadolu kulüplerinin etkileneceğini söyledim. Bunun bir mağduriyet oluşturacağını, yüzde 30 düzenlemesiyle ilgili toplantıda göz önüne alınması gerektiğini aktardım. Bir rakam önerisinde bulunmadım” dedi. Sepil, TFF’nin yeni açıkladığı yüzde 40 harcama limiti oranının, eski Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman zamanında gündeme geldiğini de kaydetti.

Paris’te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı
Paris’te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı.İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.Video: Gözü dönen Fransız holiganlar Galatasaray taraftarlarına saldırdıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Paris’te uğradığı durumla ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü’nü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü’nü desteklemek için Paris&#39;te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum.Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız.&mdash; Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 11 Aralık 2019

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