Küme düşme potasına yaklaşan Denizlispor'un zorlu fikstürü

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da zorlu fikstür camiada karamsarlığa yol açtı.

Yeşil-siyahlılar, koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 4 maçta sıfır çekti. Galibiyeti unutan Ege ekibi, son olarak dün evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan Denizlispor'da alınan mağlubiyetin ardından camiada küme düşme korkusu yaşanmaya başlandı.

Denizlispor'un kalan maçları





Düşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, fikstürün zorluğu da taraftarları endişelendiriyor. Üst üste şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak.

Teknik direktör Bülent Uygun, kalan maçlarda en iyi şekilde mücadele edip yaşanan puan kayıplarını telafi edeceklerini belirtti. Takım için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Uygun, "Kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır" dedi.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Denizlispor'un zorlu fikstürü:



📌Başakşehir (D)

📌Trabzonspor

📌Alanyaspor (D)

📌Ankaragücü pic.twitter.com/csPTdzf31V — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020



