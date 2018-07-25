SÜPER LİG

Kweuke'nin sözleşme fesih bedeli dudak uçuklattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Kweuke, Çaykur Rizespor'un en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Kweuke, Çaykur Rizespor'un en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Fotoğraf: Emin Mengüarslan

Hasan Kemal Yardımcı, yaptığı açıklamada, Leonard Kweuke'nin uzun yıllar kulübe hizmet ettiğini son yıllarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve olaylar nedeniyle performansında iniş çıkışlar yaşadığına dikkat çekti.

Kweuke'nin kulüp için önemli bir isim olduğuna vurgu yapan Yardımcı, "Her şeye rağmen ayrılıklar kaçınılmaz. Leonard Kweuke bu kulübe önemli katkılar sağladı. Takımımızda lig ve kupada 120 maçta görev alırken 48 golle katkı verdi. Halen kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu. Kweuke ve şehir onu seviyor ama bazen ayrılıklar yaşanabiliyor." diye konuştu.

  • Futbolcu ve temsilcileri ile görüşmelerin yapıldığına değinen Yardımcı, "Belli bir noktaya geldik. Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kweuke sonuç ne olursa olsun her zaman bu kulübe hizmet etmiş, taraftarın gönlünde taht kurmuş çok değerli bir isim olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.