Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktı​

Fenerbahçe'de Vedar Muriqi için taliplileri artıyor. Sarı-lacivertli oyuncuyu başta İngiltere'den Tottemham ve İtalya'dan da Lazio olmak üzere birçok kulüp yakından takip ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Lazio hayatın normale dönmesinden sonra Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ayrıca haberlerde, 25 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübünün 20 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı kaydedildi.

Hem Tottenham'ın hem de Lazio'nun ilgisinin olması, Fenerbahçe yönetiminin yüzünü güldürürken, sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroya bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.

Vedat Muıriqi bu sezon 28 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.